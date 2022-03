LOUNGE In The Sky Indonesia menggelar acara peluncuran pada Senin 28 Maret 2022. Peresmian wisata kuliner dari ketinggian 50 meter di atas permukaan tanah ini dihadiri oleh sejumlah pejabat hingga selebriti kenamaan.

Mulai dari Ketua MPR RI Bambang Soesatyo hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Dari kalangan selebritis, ada Baim Wong, Yasmin Wildblood, Tyna Kanna, hingga pasangan Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.

Peresmian dimulai dari acara gunting pita dan dilanjutkan pemotongan tumpeng yang dilaksanakan Bambang Soesatyo. Dalam kesempatan itu, sang ketua MPR RI itu mengapresiasi terciptanya tempat berkuliner unik ini setelah mencobanya.

"Sekaligus bisa menghemat devisa kita, daripada jauh-jauh ke Dubai dan keluar negeri untuk sekadar makan di angkasa, di Jakarta tepatnya di persimpangan jembatan Semanggi, sudah ada," kata Bambang.

Sementara, YouTuber Atta Halilintar yang berkesempatan menjajal sensasi makan malam dari atas ketinggian itu pun ketagihan meski sebenarnya memiliki fobia ketinggian.

"Aku masih mau nyobain (naik lounge in the sky), soalnya makanannya enak banget," kata suami Aurel Hermansyah itu.

Indonesia menjadi negara ke-3 di dunia yang memiliki Lounge in the Sky, setelah Belgia dan Malaysia.

Hadirnya wahana berkuliner ini merupakan hasil kerjasama antara Mangkuluhur City dengan DITS Asia dan Boca Rica Tapas Bar & Lounge.

Lounge in the Sky ini menggunakan Telescopic boom crane seberat 220 ton asal Eropa.

Semua struktur dan kabel yang digunakan juga diimpor dari Eropa dan telah melewati tahap pengujian, pengecekan, serta sertifikasi secara menyeluruh.

Kapasitas yang tersedia mencakup hingga 32 tamu. Selama berada di atas, tamu akan menggunakan 4-point seat belt dan harness untuk memastikan keselamatan setiap tamu dan staf yanh mengudara.

Tamu tak perlu lagi khawatir, sebab seluruh staf telah terlatih melaksanakan pengujian dan pengecekan harian kepada seluruh peralatan dengan SOP yang telah disempurnakan selama lebih dari 16 tahun usia brand dan diakui 67 negara.

Untuk menu makanan, Lounge in the Sky menyediakan 3 paket berbeda, dimulai dari standard package seharga Rp1,6 juta, business package seharga Rp 2,2 juta, hingga first class package seharga Rp3,7 juta.