KEMENTERIAN Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Investasi atau BKPM/ didukung Kemenko Marves serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyelenggarakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri di Hotel JW Marriot, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (29/3/2022) siang.

Rapat Koordinator Tingkat Menteri ini dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.

BACA JUGA: Sandiaga Berharap Pitching Forum Akatara 2022 Tingkatkan Investasi di Industri Perfilman Indonesia

Turut dihadiri oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiga Salahuddin Uno, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, wakil gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan perwakilan dari kementerian lembaga dan perwakilan pemerintah provinsi Sulawesi Utara yang ikut serta dalam proses pembahasan rencana induk destinasi pariwisata nasional (ITMP) Manado- Likupang dan Bangka Belitung.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa ITMP ini melalui komitmen dan kolaborasi yang terjalin antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh stakeholder yang terkait, tentunya akan menjadi modal utama dalam pengembangan sektor parekraf.

Sehingga dapat membuka peluang lapangan kerja dan menggerakan ekonomi daerah, serta berdampak pada kebangkitan ekonomi nasional.

BACA JUGA: Sandiaga Uno Yakin Pitching Forum Akatara 2022 Dapat Majukan Industri Perfilman Lokal

ITMP ini merupakan peluang Manado, Likupang dan Bangka Belitung menjadi destinasi yang membuka peluang usaha, menciptakan lapangan kerja yang luar biasa, dan bagian daripada penyusunan pariwisata era baru, serta tatanan ekonomi baru, pasca pandemi.

“ITMP ini sudah lama ditunggu dan berkat kerja sama bareng yang kompak lintas kementerian, lintas pemerintah daerah juga lembaga juga bisa hadir dengan solusi yang tadi sudah dipersentasikan, sebagai langkah kebangkitan ekonomi,” kata Sandiaga.

ITMP ini, lanjut dia, membuka peluang usaha bagi Manado-Likupang dan Bangka Belitung, menciptakan lapangan kerja yang luar biasa dan bagian daripada penyusunan pariwisata era baru, tatanan ekonomi baru pasca pandemi.

“Saya apresiasi dan saya optimis kita mulai kebangkitan kita di sini dan para deputi tokoh untuk segera menindaklanjuti karena kedepannya akan ada tindak lanjut yang lebih spesifik di fokus area yang kita arahkan ke quality and sustainability to reason, yang akan dirasakan oleh wisatawan mancanegara: quality and sustainability. Nature dan culture disini akan ditambah wisata buatan 5 lapangan golf internasional di destinasi super prioritas sampai 2025. Hal-hal seperti itu yang akan kita tingkatkan,” ujar Sandiaga.

Sementara Nia Niscaya, Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kemenparekraf mengatakan bahwa ini pekerjaan yang cukup menantang. “Melibatkan 18 kementeriank/lembaga dan dua provinsi, bisa menerjemahkan untuk eksekusi dan bermain cepat dan betul-betul untuk kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.”

Sandiaga Uno yakin bahwa ITMP Manado-Likupang dan Bangka Belitung sebagai kebangkitan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, karena kedepannya akan ada tindak lanjut yang lebih spesifik, difokus area yang diarahkan ke quality and sustainability to reason.