KETIKA berwisata ke tempat baru, mengunjungi rumah makan enak tidak boleh dilewatkan dan Zi Char menjadi salah satu pilihan favorit di Singapura karena menawarkan ragam menu, porsi banyak serta harga terjangkau.

Zi Char sangat cocok bagi wisatawan keluarga atau rombongan yang datang ke Singapura. Zi Char juga menjadi salah satu cara untuk merasakan budaya makan ala warga lokal yang tak lepas dari kehidupan sehari-hari mereka.

Namun, apakah itu Zi Char? Dikutip dari Michelin Guide, Zi Char atau Cze Char, adalah salah satu cara makan favorit orang Singapura untuk menikmati ragam makanan lokal beramai-ramai atau di Indonesia budaya makan ini disebut Makan Tengah.

Kata Zi Char diambil dari Bahasa Hokkian, yaitu cze untuk memasak dan char untuk menggoreng. Meskipun Zi Char diambil dari Bahasa Hokkian, tetapi makanan yang disajikan pada restoran Zi Char di Singapura tidak melulu makanan China.

Ada pengaruh Melayu, India, dan Peranakan dalam makanan yang disajikan dalam meja besar Zi Char. Sebagai gambaran, makanan di Zi Char mirip dengan restoran chinese food kelas atas, tetapi harga makanannya lebih terjangkau atau setara dengan harga makanan di pusat jajanan kuliner.

Restoran Zi Char tertua di Singapura yang masih bertahan saat ini adalah Ka Soh dari 1939 dan Kok Sen dari 1960-an.

Restoran Zi Char di Singapura juga banyak yang menjual makanan halal dan sudah menerima sertifikat halal dari MUIS, sehingga bagi Anda umat Muslim dapat menikmati makanan dengan tenang.

Berikut ini adalah rekomendasi Zi Char halal di Singapura yang bisa dikunjungi bersama keluarga, teman, atau orang tercinta untuk wisata kuliner selanjutnya di Singapura saat perjalanan kembali dibuka.

1. Chai Chee Seafood Restaurant

Chai Chee Seafood Restaurant adalah restoran Zi Char spesialis makanan China dan boga bahari. Variasi makanan di Chai Chee Seafood Restaurant sangat beragam.

Anda bisa menemukan varian masakan boga bahari yang menggoda selera. Beberapa menu favorit mereka adalah kepiting lada hitam, nasi goreng seafood, ikan asam manis, kangkung belacan, cryfish (lobster air tawar) chili, dan masih banyak lagi.

Restoran ini juga membuat paket yang terdiri dari nasi, lauk pauk, sayuran, sup, dan minuman, menyesuaikan jumlah pengunjung agar membuat pengunjung lebih mudah memesan makanan.

Bagi Anda yang membawa anak, Chai Chee Seafood Restaurant juga punya kids meal atau makanan anak. Resto ini berada di 359 Changi Road Singapura, Singapura.

2. Jiak

Jiak memiliki tampilan yang agak berbeda dengan restoran Zi Char pada umumnya, karena desain restoran ini lebih modern dan kekinian yang cocok bagi wisatawan muda dan mengutamakan kenyamanan.

Meski demikian, Anda tetap bisa menemukan makanan ala Zi Char halal yang merupakan makanan rumahan akrab di lidah. Restoran ini terkenal akan kepala ikan masak kari ala Jiak, ikan tim, sayur dan tahu hotplate, nasi goreng boga bahari, brokoli masak scallop, dan sapi lada hitam.

Selain desain interior dengan tema modern, nyaman, dan jazzy, Anda juga dapat membedakan tampilan makanan Jiak yang disusun dengan cantik dan Instagramable. Jiak memiliki dua cabang restoran di Esplenade Mall dan HillV2.

3. West Co'z Café

Restoran Zi Char ini selalu ramai saat jam istirahat pekerja kantoran. Makanannya terkenal enak dengan harga terjangkau, dan yang menjadi andalannya adalah kari kepala ikan.

Sajian andalan lain dari West Co'z Cafe adalah assam kepala ikan, selain itu omelet tiram, hotplate sayur dan tahu, cumi sambal, dan ikan tim juga banyak disukai orang.

West Co'z Cafe juga menawarkan paket set menu yang menyesuaikan jumlah orang dan nasi kotak lengkap dengan lauk dan sayur untuk bungkus. Restoran ini berada di West Coast Plaza 154 W Coast Rd #02-23 West Coast Plaza, Singapura.

4. Tang Tea House

Tang Tea House terbilang sebagai restoran Zi Char yang unik, karena selain makan berat Anda juga bisa ngemil dim sum di sini.

Anda bisa menikmati bakpao ayam, hakau, siu mai, pangsit kukus, dan masih banyak lainnya sambil minum teh. Jika lapar, cobalah memesan crispy bee hoon (bihun renyah) dan nasi ayam mereka yang terkenal.

Selain itu, makanan favorit di sini terdiri dari pari masak sambal, ikan asam manis, udang goreng renyah, kepiting soka, dan nasi goreng XO. Mereka juga memberi bocoran, kalau rahasia kenikmatan nasi ayam di sini adalah pengunaan minyak untuk memasak ayam yang terdiri dari jahe, sereh, minyak wijen, dan kecap asin.

Tang Tea House memiliki lima cabang restoran yang berlokasi di Jalan Kayu, Jurong West, Changi, Selera Serambi, Wisma Geylang Serai. Pusatnya di Simpang Bedok.

5. A-Poh Kitchen

Banyak yang menyukai A-Poh Kitchen karena variasi sup mereka yang beragam dan nikmat. Contohnya sup kembang tahu pare, tom yum, sup boga bahari rumput laut, sup asam pedas ala Sichuan, dan sup sayuran campur.

Tak cuma sup, Anda juga bisa menikmati aneka nasi gurih yang jarang ditemui di tempat lain seperti nasi nanas, nasi goreng sambal petai, nasi goreng ala Thailand, dan nasi goreng supreme alias spesial.

Sama seperti Zi Char lainnya, A-Poh Kitchen juga menawarkan aneka boga bahari. Restoran A-Poh Kitchen yang dilengkapi pendingin ruangan juga membuat banyak pengunjung betah dan nyaman. Restoran ini berada di Clementi Avenue 2 #01-223 Block 354, Singapura.