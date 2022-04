SEBAGAI salah satu negara yang punya banyak penduduk Muslim, Turki juga menyajikan takjil yang melimpah saat waktu berbuka tiba.

Negara beribu kota Ankara ini memiliki makanan khas yang dipengaruhi oleh berbagai hidangan di belahan dunia lain, seperti Timur Tengah, Asia Tengah, dan Eropa.

Berikut ini adalah beberapa takjil khas Turki yang bisa menjadi variasi menu berbuka puasa di rumah.

Gullac

Gullac adalah penganan manis berbentuk susunan mirip puding yang terbuat dari campuran susu, delima, dan kacang-kacangan. Biasanya Gullac dihidangkan dingin dan diberi pelengkap berupa buah-buahan di atasnya. Uniknya, kue ini hanya dibuat di bulan Ramadan saja.

Lokum

Lokum merupakan permen yang juga dikenal sebagai Turkish Delight dan pernah muncul di film Narnia: The Lion, and the Wardrobe. Nama lokum diambil dari bahasa Arab “al-halkum” atau “rat al-uqlm” yang artinya penyejuk tenggorokan.

Lokum dibuat dari gula dan gel pati sehingga teksurnya kenyal seperti jeli dengan rasa manis dan campuran air mawar, jeruk, atau mint.

Baklava

Baklava adalah manisan yang dibuat dari lapisan filo pastry. Bagian dalamnya diisi dengan kacang pistachio atau kacang lain seperti almond dan hazelnut. Setelah itu disiram dengan sirup lemon atau mawar. Sangat cocok jadi sajian buka puasa.

Kunefe

Kunefe terbuat dari kadayif, adonan kue yang dipanggang kering sebagian. Dengan isian rendaman keju dan sirup manis, kunefe akan menghasilkan bentuk meleleh saat dipotong yang tentunya mengunggah selera. Kunefe memiliki cita rasa yang manis dan legit.

Kayisi Tatlisi Kayisi adalah buah aprikot yang dapat dijadikan bahan kue, pai, selai, dan manisan. Sebagai menu berbuka puasa, Kayisi bisa dibuat sebagai manisan yang dalamnya diisi dengan krim dan kacang. Safranlı Zerde Dessert ini berasal dari kota Konya, di bagian Anatolia dan dikatakan sebagai makanan favorit sejak Kekaisaran Ottoman. Zerde adalah puding dengan nasi dan kacang-kacangan, air mawar, kunyit, lalu diberi taburan kismis kering dan kacang pinus.