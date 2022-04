WAKTU buka puasa mungkin menjadi moment paling ditunggu oleh Muslim yang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mereka biasanya menyiapkan menu yang spesial serta biasanya dilewatkan dengan momen-momen spesial juga.

Tak sedikit warga yang sengaja berburu buka puasa di tempat yang berbeda dari biasanya baik itu masjid dengan penceramah kondang ataupun di tempat yang spesial baik menu ataupun suasananya. Sehingga buka puasa menjadi sesuatu yang sangat spesial.

Bagi yang ingin berbuka puasa dengan suasana syahdu sembari menikmati matahari terbenam di ufuk barat batas pemandangan laut, maka ada baiknya mencoba di destinasi kenamaan HeHa Ocean View. Di obyek wisata yang berada Kalurahan Girikarto Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunung Kidul, DI Yogyakarta ini menawarkan buka puasa yang sangat spesial.

Mereka kini memiliki Ocean Cliff Lounge, sebuah resto terbuka di atas tebing dengan pemandangan luas Samudra Hindia.

Angin sepoi-sepoi ditemani temaram sinar lampu menambah syahdu suasana mengiringi senja. Warna jingga dari matahari yang mulai tenggelam di ufuk barat membias di cakrawala lautan nan biru.

Selokan kecil yang dikemas layaknya kolam renang memanjang dengan kursi santai dan ada beberapa yang lesehan menghiasi hijaunya rumput yang lapang. Gazebo dengan desain modern khas pantai membuat suasana semakin nyaman.

Marketing Communication Representative HeHa Ocean View Nobertha Shinta mengatakan Ocean Cliff Lounge ini memang sesuatu yang baru di HeHa Ocean View. Ocean Cliff Lounge menjadi spot menikmati pemandangan matahari terbenam.

"Ke depan akan kami bangun infinity poll dan juga tribun,"paparnya.

Selain menikmati pemandangan laut nan luas, pengunjung juga bisa menikmati sajian berbagai menu kombinasi casual western, nusantara dan Timur Tengah. Untuk mendapatkannya, pengunjung harus membayar Rp 89 ribu hingga Rp ribu dengan batas minimal 10 pax.

Di bulan Ramadan ini ada promo untuk tiket masuk ke HeHa Ocean View Rp 10 ribu untuk weekday namun tiket terusan tidak ada sampai 16 april nanti. Selama ramadan paket bufe bisa didapatkan Rp.100 ribu all you can eat.