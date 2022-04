ARTIS cantik, Gisella Anastasia tertangkap sedang menikmati liburan ke destinasi wisata bahari.

Kali ini, pelantun ibunda Gempi ini memilih Parigi Moutong, Sulawesi Tengah sebagai destinasi liburannya.

Pelantun 'Pencuri Hati' itu membagikan momen potret liburannya tersebut melalui akun Instagramnya, @gisel_la pada Rabu, 6 April 2022.

Basah-basahan

Pada potret pertama Gisel nampak menikmati beningnya air laut Parigi Moutong. Ia berendam cantik sambil melempar senyuman khasnya ke arah kamera.

(Foto: Instagram/@gisel_la)

Nampak sebuah perahu kecil tradisional setia menemani masa liburan mantan istri Gading Marten itu.

Asyik berjemur

Liburan memang paling dibutuhkan meski hanya untuk sekadar healing mengusir penat. Hal itulah yang dilakukan Gisel.

(Foto: Instagram/@gisel_la)

Pada potret kedua, Gisel terlihat asyik berjemur di atas hammock seraya melepas kacamata hitam yang dikenakannya. Liburan Gisel kian ciamik manakala ia berpose dengan latar pegunungan Sulawesi Tengah yang memesona.

Senyum indah di tengah laut

Gisel kali ini tertangkap sedang asyik berlayar seraya menikmati panorama Parigi Moutong. Raut wajahnya begitu bahagia terlihat dari pancaran senyumnya yang merekah bak kembang di taman bunga.

(Foto: Instagram/@gisel_la)

"The ocean can be calm or still, and rough or rigid. But in the end. It is always beautiful," tulis Gisel pada keterangan foto.

Postingan Gisel lantas menuai komentar kocak dari warganet. Bahkan outfit yang dikenakannya jadi sorotan terlebih di saat bulan Ramadan seperti ini. "Puasaku batal gak yaa....๐Ÿค”," komen @kurni****frito. "Betul takutx jari 2 akan membatalkan puasa," tulis akun @mut***nii__. "Batal puasa klo gini๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข๐Ÿ˜ข," @vrdy***m18. "Kok geli gt ya lihatnya semenjak beberapa detik๐Ÿ™ˆ," sebut @yudh***cl.