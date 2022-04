LOUNGE In The Sky (LITS) Jakarta dibuka untuk umum mulai 5 April 2022. Sekarang, restoran melayang ini juga melayani tamu yang ingin buka puasa sambil menikmati pemandangan gemerlap Ibu Kota dari ketinggian.

Terletak di Mangkuluhur City, Jalan Gatot Subroto, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, ini adalah fine dining pertama di Indonesia yang menawarkan sensasi bersantap di atas ketinggian 50 meter dari permukaan tanah.

Dengan keunikan tersebut, tak heran apabila kehadiran LITS langsung disambut antusias oleh banyak warga Jakarta khususnya para pecinta pecinta kuliner mewah dan gaya hidup.

Adapun sebagai informasi, untuk bisa menikmati hidangan mewah dengan suasana langit Ibukota Jakarta yang cantik ini terdapat 3 paket yang tinggal disesuaikan dengan budget dan keinginan masing-masing.

Ketiga paket itu adalah paket Standart yang dipatok seharga Rp1,6 juta, lalu ada paket Bisnis sebesar Rp2,2 juta, dan First Class Rp3,7 juta rupiah.

“The main difference is, kalau standart itu 1 jam di udara, dapet basic 4 course (re : Welcoming Drink, Appetizer, Main Course dan Dessert),” ungkap Andi Rahmat

“Kalau bisnis ada tambahan complimentary drink hingga pre-appetizer. Sementara kalau First Class itu include one night stay di Artotel Suites Mangkuluhur.” jelas pria yang akrab disapa Ara itu.

Seluruh layanan itu bisa dinikmati oleh siapa saja setiap hari nya (Senin - Minggu) yang terbagi menjadi 3 sesi, dimana setiap sesi nya berdurasi 1 jam.

Sesi pertama mulai pada sore hari yakni pukul 17.30 hingga 18.30 WIB, dilanjut sesi kedua di jam 19.00 sampai 20.00, dan diakhiri pada 20.30 hingga terakhir 21.30.

Pertama kali di launching bertepatan dengan hari kedua puasa di bulan suci Ramadhan 2022, LITS juga hadir menjadi salah satu opsi tempat berbuka puasa bagi kaum sosialita urban Ibukota.

