LIBUR panjang Lebaran 2022 sebentar lagi tiba. Hotel di Bali memberikan tawaran menarik bagi wisatawan, yaitu diskon hingga 50%.

"Tarif kamar kita lakukan paket spesial. Rata-rata kamar kita memberikan diskon sampai 50 persen," kata juru bicara PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, Minggu (10/4/2022).

Menurutnya, kebijakan itu diambil dalam rangka promosi welcome back to Bali. Ada tiga momentum yang diambil, yakni libur lebaran untuk wisatawan domestik serta bebas visa bagi Asean dan visa on arrival untuk 43 negara.

Dia menyampaikan, potongan harga menginap itu berlaku mulai dari hotel bintang tiga sampai bintang lima. "Jadi spesial harga, akan kita berikan betul-betul agar pariwisata itu pulih," imbuhnya.

Untuk perkiraan harga kamar hotel per hari sebesar Rp1 juta sampai Rp1,5 juta untuk bintang tiga, lalu Rp2 juta untuk bintang empat dan Rp2,5 juta sampai Rp3 juta untuk bintang lima.

Suryawijaya berharap diskon besar-besaran ini membuat wisatawan lebih antusias untuk datang ke Bali. "Sekembalinya nanti, mereka bisa bercerita Bali sangat layak dikunjungi, aman dan nyaman," ujar Suryawijaya.

