PANGANAN Sotong Pangkong menjadi jajanan kuliner khas bulan Ramadan yang banyak dicari dan diminati masyarakat di Kota Pontianak, Kalimantan Barat.

"Sotong Pangkong ini seperti sudah menjadi tradisi masyarakat Kota Pontianak, yakni ketika di bulan Ramadhan banyak dijual di sepanjang Jalan Merdeka sehingga menjadi pemandangan yang unik, karena banyak masyarakat yang menikmatinya sambil nongkrong dan bersantai bersama keluarga atau teman-temannya," kata seorang penjual jajanan Sotong Pangkong, Ari di kawasan Jalan Merdeka, Pontianak.

Menurut dia, jajanan Sotong Pangkong ini dibuka mulai pukul 17.00 WIB sampai pukul 00.00 WIB dan dapat ditemui di sepanjang Jalan Merdeka, Kota Pontianak.

Pembeli lanjutnya, mulai ramai untuk menikmati jajanan ini sejak umat muslim selesai Salat Tarawih hingga malam hari, peminatnya tidak hanya dari masyarakat Kota Pontianak saja, melainkan juga ada dari luar kota dan dari berbagai kalangan mulai dari anak-anak, remaja, hingga orangtua.

"Pada hari biasa untuk dua kios ini kami bisa menghabiskan empat kilogram Sotong kering per hari dan kalau malam minggu bisa mencapai tujuh kilogram dengan harga jual bervariasi mulai dari Rp15.000 per ekor hingga Rp50.000 per ekor," ungkap Ari.

Ari menambahkan, omzet yang diraihnya ketika hari biasa paling tinggi bisa mencapai Rp3 juta per malam dan untuk malam Minggu bisa mencapai hingga Rp7 juta untuk dua kios tersebut.

Bahan yang digunakan untuk jajanan ini cukup sederhana dengan berbahan dasar Sotong kering kemudian ditambah sambal dengan bumbu: yakni terdiri dari garam, gula, mecin, cabai dan udang ebi.

Adapun cara pengolahannya, yakni Sotong kering dibakar, lalu setelah matang dipukul-pukul menggunakan palu sehingga cumi yang keras tersebut menjadi lunak dan gurih ketika disantap, dan ditambah dengan kuah sambal yang telah diracik dengan kacang tanah. Lovi, salah seorang pembeli Sotong Pangkong menyatakan, dia selalu menikmati kuliner Sotong Pangkong pada saat bulan Ramadan setiap tahunnya karena hanya pada saat itulah kuliner Sotong Pangkong ini ramai diminati dan dicari orang. "Selain rasanya yang gurih saya juga dapat menikmati suasana malam hari pada saat bulan Ramadan di Kota Pontianak ini," ujar dia. Menurutnya, suasana bulan Ramadan yang membuat kuliner Sotong Pangkong ini diminati banyak orang, di bulan lain ada yang jual namun tidak seramai di bulan Ramadan.