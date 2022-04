ALL YOU Can Eat Jakarta Barat akan dibahas pada artikel kali ini. Anda bisa menemukan beberapa macam resto AYCE (All You Can Eat) di Jakarta Barat. Mulai dari AYCE ala Korea hingga ala Jepang.

AYCE sendiri merupakan sebuah konsep tempat makan dimana anda dapat memakan semua hidangan yang tersedia dengan membayar satu harga dan biasanya memiliki durasi waktu. Hidangan yang dapat anda santap berupa makanan pembuka, makanan utama, hingga makanan penutup.

Nah, bagi anda yang ingin mencoba ke resto ini, berikut adalah 10 All You Can Eat Jakarta Barat yang jadi favorite banyak orang.

Wangja Korean BBQ

Wangja Korean BBQ berlokasi di Jalan Pesanggrahan No. 6A, Meruya, Jakarta Barat. Resto AYCE yang satu ini memiliki konsep self service dengan harga yang cukup ramah di kantong. Paket makanan yang wajib anda coba adalah Premium Beef Packagenya dengan harga mulai dari Rp99.000.

(Foto: Instagram/@daebakbbq.id)

DAEBAK Korean BBQ

Di DAEBAK Korean BBQ, anda akan menemukan 4 jenis aneka daging dan beberapa saus. Harga yang ditawarkan juga cukup terjangkau, mulai dari Rp29.000an saja per porsi. Untuk paket AYCE, anda cukup merogoh kocek sebesar Rp99.000an saja. Lokasinya berada di Jalan Raya Citra Garden 6, Blok J5A No. 25, Jakarta Barat.





Magal Mapogalmegi BBQ

Masih dengan konsep resto AYCE Korea. Magal Mapogalmegi BBQ menyediakan berbagai macam sajian Korea dan tentunya samgyeopsal atau grilled pork belly.

Harganya mulai dari Rp199.000 perpaket. Lokasinya ada di Jalan Aries Raya No. 3D, Jakarta Barat.

Paregu

Paregu berlokasi di Kedoya Centre, Jalan Raya Perjuangan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Resto AYCE yang satu ini selain menyediakan daging-dagingan juga menyediakan beberapa menu kuah-kuahan, seperti tom yum dan shapu-shapu. Harga per paketnya dibanderol sebesar Rp198.000 an saja per orang.

Manse Korean Grill

Manse Korean Grill menyediakan paket AYCE mulai dari Rp99.000an saja. Menu yang ditawarkan pun lengkap dan penuh dengan cita rasa Korea. Lokasinya ada di Jalan Radio Dalam, No. 99C, Jakarta Selatan.

Kintan Yakiniku Buffet Disini anda bisa menemukan berbagai macam jenis daging yang bisa anda coba. Tak hanya itu, anda juga dapat menemukan beberapa side dish lain, seperti karage, sushi, dan lain-lain. Harganya mulai dari Rp. 163.000 per paket. Lokasinya ada di Mall Taman Anggrek Jakarta Barat. Shaburi Shabu Shabu Paket yang ditawarkan di resto AYCE ini mulai dari Rp138.000an saja, tergantung dari pilihan daging yang anda inginkan. Dengan waktu 90 menit, anda dapat menikmati sajian yang lezat ini. Lokasinya ada di Neo Soho Mall, Jakarta Barat. (Foto: Instagram/@shabu_shaburi) Gyu Kaku Japanese BBQ Bagi anda pecinta makanan Jepang, cobalah untuk datang ke resto ini. Dengan konsep AYCE, anda bisa puas makan sajian masakan khas Jepang. Harganya mulai dari Rp168.000an saja. Lokasinya ada di Lippo Mall Puri, Lower Ground, Jakarta Barat. Pochajjang Korean BBQ Berlokasi di Jalan K.H Syahdan 1, Jakarta Barat. Pochajjang Korean BBQ cukup ramai dikunjungi penikmat daging. Disini menyediakan beberapa paket BBQ dengan harga yang ramah dikantong. Hanamasa Resto AYCE yang satu ini tentu sudah tidak asing lagi, ya. Hanamasa memiliki berbagai macam sajian menu AYCE yang dapat anda nikmati, mulai dari menu western, korean, hingga japanese. Harganya mulai dari Rp188.000 saja perpaket. Lokasinya ada di Puri Indah Mall, Lantai 2, Jakarta Barat.