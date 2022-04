ALL YOU Can Eat di Jakarta Utara cukup mudah untuk anda cari. Saat ini resto yang mengusung konsep All You Can Eat atau AYCE ini cukup banyak tersebar di beberapa wilayah di Jakarta, termasuk di Jakarta Utara.

All You Can Eat atau AYCE merupakan sebuah konsep di mana pengunjung bebas makan sajian apapun yang ada di resto dengan membayar satu paket. Biasanya resto berkonsep AYCE juga memberikan batasan waktu bagi pengunjungnya untuk makan.

Nah, berikut adalah 10 resto all you can eat di Jakarta Utara yang wajib Anda kunjungi.

Kintan Buffet

Resto AYCE yang satu ini berada di Mall Kelapa gading, Jalan Boulevard Raya, RT 12/RW 18, Kelapa Gading Timur, Kota Jakarta Utara. Kintan Buffet mengusung konsep makanan khas Jepang dengan harga paket All You Can Eat mulai dari Rp163.000 per orang.

Yuraku

Yuraku merupakan resto AYCE dengan konsep Jepang yang menyediakan berbagai macam varian menu. Mulai dari daging, dimsum, mie, hingga dessert yang lezat. Harga per paket mulai dari Rp127.900. Lokasinya ada di Mall Kelapa Gading 1, Lantai Dasar.

Pochajjang

Jika anda menyukai BBQ berkonsep Korea, Pochajjang mungkin bisa anda coba. Di resto ini menyediakan berbagai macam paket dengan daging premium, seperti jenis Wagyu. Anda bisa menikmati santapan lezat disini dengan harga mulai dari Rp99.000an per paket. Lokasinya ada di Jalan Hibrida Raya Blok PD 14/9, RT 04/RW 18, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara.





Manse Korean Grill

Manse Korean Grill juga ada di wilayah Jakarta Utara. Anda bisa menikmati sajian BBQ ala Korea dengan harga terjangkau, mulai dari Rp99.000 per paket. Lokasinya ada di Mall Kelapa gading, Food City Lapiazza Unit C109.

Ssikkek Korean BBQ

Resto yang satu ini berlokasi di Jalan Laks Yos Sudarso No. 84, RT 06/RW 11, Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di sini menyediakan berbagai macam daging, mulai dari daging ayam, sapi, dan juga babi. Harga perpaketnya sebesar Rp100.000an.

Sushi Joobu Bagi anda penikmat Sashimi, cobalah untuk datang ke resto Sushi Joobu. Anda bisa makan Sahsimi sepuasnya dengan membayar sebesar Rp100.000an per paket. Lokasinya ada di Blok WD2 No. 19, Jalan Boulevard Raya, RT 11/RW 16, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Rainbow Kitchen Harga paket AYCE di Rainbow Kitchen cukup ramah dikantong, yaitu mulai dari Rp100.000an saja anda bisa menikmati daging dan makanan lain. Seperti Tom Yum, Suki, atau Dimsum. Alamatnya adai di Jalan Pantai Indah Kapuk, Ruko Emerald Park, No. 08-09, Penjaringan, Jakarta Utara. Onokabe Di sini, anda akan menemukan berbagai sajian makanan asia, mulai dari makanan Jepang, Korea, hingga berbagai macam makanan khas Indonesia. Dengan membayar sebesar Rp85.000an per paket, anda sudah dapat menikmati semua itu. Lokasinya ada di Pluit Junction, Lantai GF. Bamboo Dimsum Bagi pecinta dimsum, resto AYCE yang satu ini cocok untuk anda. Anda bisa menikmati berbagai macam jenis dimsum di sini, dengan harga mulai dari Rp65.000an saja per paket. Lokasinya ada di Mall Kelapa Gading, Blok FH2 No. 05. Simhae Korean Grill Resto AYCE yang satu ini sudah cukup populer di kawasan Pluit. Ada berbagai macam sajian Korea yang dapat anda nikmati dengan harga yang cukup murah, yaitu mulai dari Rp99.000an saja. Alamatnya ada di Jalan Pluit Utara Raya No. 64.