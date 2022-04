MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, wisatawan asal Australia memuncaki jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) yang masuk ke Indonesia.

“Semenjak dibuka sampai 3 April 2022, tercatat 63 persen WNA (warga negara asing) yang masuk ke Indonesia, Australia menempati posisi pertama dengan menyumbang wisatawan sebesar 21 persen, dan positivity rate-nya sangat rendah karena tingkat vaksinasi yang tinggi,” ungkap Sandi dalam keterangan resminya di Jakarta.

Dijelaskan Sandi, tujuan dari kunjungan kerjanya ke Australia pada 5-10 April 2022 guna mengembalikan kepercayaan pasar Australia menyusul pelonggaran kebijakan perjalanan luar negeri secara bertahap.

Pada 5 April 2022, pihaknya membebaskan beberapa ketentuan sehingga wisman bisa leluasa melakukan kegiatan selama berwisata yang dinilai mendorong kebangkitan dan pemulihan ekonomi.

“Kunjungan kami untuk mendorong investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” tuturnya.

Ia pun menargetkan 1,4 juta wisman asal Australia dapat berkunjung ke Indonesia di tahun ini, terutama Bali. Ia mengajak para pemangku kepentingan di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk berkolaborasi mewujudkan target tersebut.

“Jika 1,4 juta ingin dicapai, butuh kolaborasi yang masif dari seluruh stakeholder pariwisata. Karena kita butuh menghadirkan jumlah penerbangan lebih banyak, produk-produk wisata yang lebih dikenal, maupun pelayanan yang mumpuni,” ujar dia.

Selain itu, faktor aksesibilitas juga dianggap menjadi kunci mendatangkan wisatawan. Oleh sebab itu, ia bersama rombongannya mencoba penerbangan maskapai Jetstar dari Sydney menuju Denpasar, Bali menggunakan pesawat Boeing 787 pada 10 April 2022.

Penerbangan itu terisi penuh dengan total 335 penumpang, dan kondisi ini diprediksi akan berlangsung hingga beberapa minggu ke depan mengingat di Australia memasuki masa libur Hari Paskah.

Jetstar, maskapai asal Australia, disebut telah mengoperasikan tiga rute penerbangan langsung ke Bali, yaitu tiga kali per Minggu dari Melbourne dan Sydney, serta setiap hari dari Perth.

Sandi menambahkan, jumlah tersebut dirasa masih kurang untuk mengakomodir minat wisman negeri kanguru datang ke Bali.

“Apabila jumlah penerbangan ditambah, tentunya wisman akan bertambah dan ini akan membangkitkan ekonomi dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Kita bisa mengundang penerbangan-penerbangan lainnya dengan thingking out of the box dan jangan berpikir business as usual,” kata dia.