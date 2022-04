MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno mendukung penuh penyelenggaraan IFW 2022 atau Indonesia Fashion Week 2022. Menurutnya, acara ini bisa menjadi harapan baru di masa sekarang.

"Hadirnya IFW 2022 di perhelatan fesyen Tanah Air memberikan harapan baru bagi pelaku ekonomi kreatif, khususnya subsektor fesyen," katanya dalam sambutan secara virtual, Rabu (13/4/2022).

Menurut, IFW 2022 jadi harapan baru karena event ini akan menjadi wadah untuk mengembangkan potensi fesyen Indonesia sekaligus mendorong kemajuan dan perkembangan kreatif nasional sebagai upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Tema 'Tales of the Equator - Treasure of the Magnificent Borneo' yang dipilih IFW 2022 menurut Sandiaga mampu mengangkat serta melindungi budaya dan sejarah Kalimantan sebagai bagian dari identitas bangsa.

Ia pun turut mengapresiasi konsep sustainable fashion yang sudah diterapkan di IFW 2022. Ini menjadi hal penting karena sejalan dengan visi dan misi global.

"Dalam rangka menyambut hari bumi, IFW 2022 ternyata telah ikut serta dalam mengembangkan industri fesyen ramah lingkungan yang berbasis sustainable fashion," paparnya.

Mantan Wagub DKI Jakarta itu tak bosan untuk terus mengajak masyarakat Indonesia agar mengapresiasi produk dalam negeri, termasuk karya fashion hasil buatan desainer lokal. "Mari kita semua mengapresiasi dan mendukung produk-produk dalam negeri karena kita bangga buatan Indonesia. Sukses untuk IFW 2022," tandasnya.