LIDO adalah salah satu wilayah di Bogor yang jaraknya tidak jauh dari pusat Jakarta yaitu sekitar 60 kilometer. Kini, akses menuju ke Lido sudah semakin mudah dengan adanya tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) sesi 1 sepanjang 15,35 kilometer dari Ciawi hingga Cigombong.

Sebelum adanya tol Bocimi, Lido kerap dikenal sebagai wilayah yang sulit dijangkau karena harus melewati titik-titik rawan macet sehingga memakan waktu. Namun, stereotip tersebut kini hilang seiring hadirnya tol Bocimi yang sudah terintegrasi dengan tol Jagorawi (Jakarta-Bogor-Ciawi). Sekarang, akses menuju kawasan Lido dari Jakarta lewat tol Bocimi dapat ditempuh hanya sekitar 1 jam berkendara.

Adanya kemudahan akses tol Bocimi ini tentu membawa perubahan positif terhadap wilayah Lido yang masih memiliki banyak potensi. Dampak positif yang dapat dilihat adalah meningkatnya daya tarik kawasan Lido bagi banyak investor lokal dan internasional untuk mengembangkan sejumlah proyek ikonik di sana, salah satunya MNC Land yang saat ini sedang mengembangkan mega proyek seluas 3.000 hektar yaitu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City.

ย BACA JUGA:ย Nikmati Momen Berbuka Puasa Bersama dengan Suasana Sejuk & Hidangan Spesial, Lido Lake Resort Tawarkan Ramadhan Fiesta

KEK pariwisata pertama di area Jabodetabek ini akan menghadirkan berbagai proyek entertainment hospitality berstandar internasional yang akan menjadi kebanggaan nasional dan destinasi wisata terintegrasi dan terlengkap di Indonesia, di antaranya Movieland - The Most Integrated & One Stop Studios, Lido Music & Arts Center โ€“ The First Class Outdoor Music & Arts Festival Venue in Indonesia, Lido World Garden โ€“ World-class Family Edutainment Garden, Lapangan Golf 18-hole berstandar PGA yang dirancang oleh Ernie Els, dan MNC Park โ€“ theme park berkelas dunia yang pertama di Indonesia.

Selain destinasi wisata, MNC Land juga tengah fokus pada sektor teknologi. โ€œData Center akan segera jalan, itu prioritas. Ada Microsoft, ada Damac. Kawasan Technology Center juga akan diberikan prioritas,โ€ ucap Executive Chairman MNC Group, Hary Tanoesoedibjo beberapa waktu lalu saat menjadi pembicara di webinar HP Sekuritas bersama MNC Land.

Kawasan teknologi tersebut adalah Techno Park yang saat ini sedang dikembangkan di KEK MNC Lido City. Ke depannya, Techno Park akan memiliki infrasturktur yang terintegrasi dan ekosistem berteknologi tinggi yang menjadi pusat inovasi dan inkubator startup laiknya seperti di Silicon Valley.

ย BACA JUGA:ย Lido Lake Resort, Hidden Gem dengan Panorama Juara

Akan hadirnya berbagai proyek menarik dan menjanjikan di kawasan Lido, Bogor yang didukung dengan akses yang semakin mudah hanya 1 jam dari Jakarta lewat tol Bocimi tentunya semakin meningkatkan pesona Lido di mata dunia. Baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berkunjung dan juga bagi para investor potensial untuk berinvestasi di KEK MNC Lido City.

Penasaran seperti apa perkembangan KEK MNC Lido City saat ini? Kunjungi www.mncland.com atau follow akun Instagram @mncland.

(sal)