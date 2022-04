TEMPAT makan seperti all you can eat Jakarta Utara selalu menjadi incaran banyak orang. Hal ini dikarenakan bisa makan sepuasnya, rasanya enak dan juga murah.

Adapun, tempat makan ini memiliki khas menyajikan banyak menu makanan dan minuman, baik dari dalam negeri atau pun menu internasional yang bisa diambil sepuasnya, memang jadi daya tarik utama restoran berkonsep All You Can Eat.

Berikut all you can eat Jakarta Utara yang bisa direkomendasikan oleh Okezone:

1. Hanamasa

Gerai ini sudah memiliki banyak cabang di Jakarta. Salah satunya di Mall Artha Gading lantai 2 Jakarta Utara. Restoran ini mengusung konsep all you can eat dengan harga yang cukup murah.

Aneka masakan Jepang tersedia seperti Misoshiro Soup, Kalbi, Shabu-shabu, Yakiniku, dan berbagai sayuran serta menu seafood. Satu orangnya dikenakan biaya Rp140 ribu++ untuk bisa menikmati kelezatan cita rasa khas Jepang.

Ilustrasi

2. Yuraku

Terletak di Ruko Inkopal, Blok C, nomer 23, Jalan Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara. Restoran ini menyuguhkan beragam menu masakan Jepang, Asian, Barbeque, Dim sum, Seafood, dan Thailand. Untuk orang dewasa, akan dikenakan biaya Rp136,290 dan juga Rp109,890 untuk anak-anak dalam menu buffet.

3. Bamboo Dimsum

Buat yang tak mau merogoh uang lebih dari Rp100 ribu, tapi ingin makan kenyang. Restoran yang menyediakan aneka menu dimsum dengan banyak varian rasa satu ini jadi pilihan pas. Restoran ini berada diwilayah Mall Kelapa Gading Jakarta Utara.

4. Magal Korean BBQ House

Bagi anda yang menyukai masakan Korean, Magal Korean BBQ House bisa dijadikan pilihan ketika mencari all you can eat di daerah Kelapa Gading. Restoran ini menghadirkan hidangan berupa barbeque ala Korea sampai kenyang. Setelah menikmati makanan utama, Anda pun bisa memesan makanan pencuci mulut di tempat ini.Magal Korean BBQ House di Ruko LC No. 19-20, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

5. Kintan Buffet

Restoran BBQ Jepang yang banyak ditemui di mall-mall mewah ini memang jadi salah satu restoran AYCE favorit banyak orang. Tinggal pilih paket AYCE sesuai kantung, Anda bisa menikmati daging panggang dan aneka side dish sepuasnya. Kintan Buffet sendiri ada di jl boulevard raya, Kelapa gading, Jakarta Utara

6. Shaburi

Masih satu grup dengan Kintan, restoran satu ini adalah pilihan bagi orang yang lebih menyukai hidangan daging berkuah alias shabu-shabu dan hotpot. Adapun tempat makan ini terletak di Mal Kelapa Gading 2, Lantai 2.

7. Grand City Seafood Restaurant

Grand City Seafood Restaurant berlokasi di Sunlake Hotel, tepatnya di Jalan Danau Permai Raya, Sunter Jakarta Utara. Cobalah kunjungi restoran ini pada akhir pekan, hanya dengan mengeluarkan uang senilai Rp150 ribu Anda sudah bisa mencoba berbagai jenis dimsum dari seafood yang disajikan di prasmanan bergaya tradisional Tiongkok.

Berbagai jenis dimsum yang tersaji di sini adalah hakau, siomay dan banyak jenis lainnya. Sambil menikmati sajian dimsum, Anda dengan bebas bisa menengguk nikmatnya teh khas Tiongkok atau ocha.

8. Steak 21 Buffet Ingin makan sepuasnya steak bisa datang ke resto ini. Tempat makan ini juga membatasi durasi kunjungan, tepatnya 100 menit. Selama waktu itu, kamu bisa memilih berbagai varian daging impor berkualitas sepuasnya. Daging yang tersedia pun dimasak ala western sehingga ukurannya cukup tebal. Steak 21 Buffet berlokasi di Mall Kelapa Gading, Jalan Boulevard Raya, Jakarta Utara. 9. Onokabe Tempat restoran ini memiliki lebih dari 100 menu masakan. Jenis hidangannya pun beragam baik itu Jepang, Korea, Italia, Amerika, atau Cina. Resto ini berlokasi di Bella Terra Lifestyle Center, Level Ground Floor, Jalan Boulevard Raya No. 1, Kelapa Gading Timur. 10. Gyu-Kaku Gyu-Kaku merupakan restoran yang berasal dari Jepang sehingga cocok jika kamu ingin menikmati cita rasa Jepang yang otentik. Restoran ini memiliki berbagai menu baik itu daging sapi maupun lainnya. 11. Queen’s of India Bosan makan sepusanya yang berkonsep Jepang dan Korea, bisa datang ke Queens of India yang menyajikan masakan ala Timur Tengah. Beberapa menu yang bisa dicoba yaitu Paneer Sizzler, Dum Matka Biryani Veg, Butter Chicken, Sate Mock Duck Veg, Malai Kofta Sabzi, dan lain sebagainya. Queen’s of India itu terletak di Sunlake Hotel , Sunter Jakarta Utara 12. Sushi Itoph Restoran ini menyediakan menu utama berupa sushi. Selain itu, kamu juga bisa menemukan menu lainnya seperti shabu-shabu. Sushi Itoph bisa kamu kunjungi di Jalan Boulevard Raya Blok WD2 No. 19, Kelapa Gading Timur. 13. Ssikkek Korean BBQ Hidangan utamanya berupa berbagai jenis daging baik itu ayam, sapi, seafood, atau babi. Selain itu, kamu juga dapat mencoba menu ala Korea lainnya seperti tteokbokki dan japchae. Jika tertarik,bisa datang ke Ruko Mall of Indonesia, Kelapa Gading Square Blok A No. 5-6, Jalan Boulevard Raya, Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara. 14. Oh My Grill (OMG) Restoran ini memiliki konsep Korean BBQ dengan berbagai jenis daging yang bisa kamu coba. Oh My Grill berlokasi di Jalan Boulevard Raya Blok QJ 1 No. 18-19, Kelapa Gading, Jakarta Utara. 15. Born Ga Restoran ini menghadirkan 3 jenis sambal yang bisa dinikmati yakni sesame oil, soybean paste, dan woo samgyup sauce. Jika kamu ingin mengunjungi Born Ga, bisa datang ke Jalan Boulevard Barat Raya No. 56-57, Kelapa Gading, Jakarta Utara. 16. Momo Paradise Restoran satu ini adalah pilihan bagi orang yang lebih menyukai hidangan daging berkuah alias shabu-shabu dan hotpot. Mal Kelapa Gading 5, Lantai Ground Jl. Kelapa Gading Boulevard, Kelapa Gading, Jakarta Utara 17. Oppa Galbi Oppa Galbi turut meramaikan deretan restoran AYCE yang mengambil konsep BBQ ala Korea Selatan.Restoran ini menyediakan beberapa varian makanan daging, seperti premium slice beef, tasty slice beef, dan chicken (ayam). Restoran ini terletak di Jakarta Utara. 18. Kitamura Kitamura memiliki menu bernama Makushita yang seharga Rp 99.000 yang terdiri dari dua pilihan daging yakni Australian Beef dan US Prime Beef. Selain itu, tersedia juga menu Yokozuna dengan harga Rp129.000. Pengunjung dapat menyantap satu varian daging tambahan yakni wagyu untuk menu Yokozuna. 19. Pochajjang Korean BBQ Pochajjang Korean BBQ cukup ramai dikunjungi penikmat daging. Disini menyediakan beberapa paket BBQ dengan harga yang ramah dikantong. Tempat makan ini terletak di Jl. Agung Tengah XIII Blok E8 No. 17 (Dekat Coffee Motion), Sunter, Jakarta Utara. 20. Magal Korean Magal Mapogalmegi BBQ menyediakan berbagai macam sajian Korea dan tentunya samgyeopsal atau grilled pork belly. Harganya mulai dari Rp199.000 perpaket dan lokaisnya di Mall Kelapa Gading.