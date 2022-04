TEMPAT nongkrong di Jakarta Utara bisa direkomendasikan untuk ngabuburit. Jakarta Utara merupakan bagian dari wilayah Ibu Kota Jakarta yang berbatasan dengan laut.

Maka tidak heran jika di kota ini terdapat banyak wisata airnya yang bisa dijadikan tempat bersantai sambil menghabiskan waktu dengan ngabuburit. Namun, selain wisata air, di sini juga terdapat wisata sejarah hingga wisata modern. Serta juga beragam kuliner yang patut dicoba untuk berbuka puasa.

BACA JUGA: 10 Tempat Nongkrong di Jakarta Barat, Bisa Main Game Loh

Berikut tempat nongkrong di Jakarta Utara bisa direkomendasikan untuk ngabuburit :

1. Taman Impian Jaya Ancol

Tempat wisata Taman Impian Jaya Ancol ini merupakan sebuah kawasan tempat wisata yang paling terkenal di Jakarta Utara. Dengan luas kurang lebih 552 hektar, Taman Impian Jaya Ancol menyediakan berbagai macam wisata yang dapat anda coba. Seperti Dufan, Seaworld, Pantai, Taman, dan lain-lain.

Pantai Ancol (Okezone)

2. Dunia Fantasi

Menjadi bagian dari Taman Impian Jaya Ancol, Dunia Fantasi atau biasa disebut Dufan menjadi tempat wisata yang selalu ramai dan banyak diminati oleh para wisatawan. Pasalnya, ditempat ini anda akan menemukan berbagai macam wahana yang menarik.

Dari wahana yang ringan hingga yang memacu adrenalin. Sebelum anda datang kesini, pastikan kondisi badan dalam keadaan fit sehingga anda dapat menikmati banyak wahana yang aada disini.

BACA JUGA: 13 Tempat Nongkrong di Tangerang Selatan Paling Hits

3. Sea World Ancol

Di tempat wisata ini, anda akan disuguhkan berbagai macam biota laut didalam sebuah akuarium raksasa. Selain itu, anda juga bisa menikmati fasilitas yang lain seperti terapi ikan, glow theatre, lorong edukatif, dan juga perpustakaan. Tentunya, tempat wisata yang satu ini sangat cocok bagi anda yang menyukai hewan-hewan laut.

4. Ocean Dream Samudra Ancol

Ocean Dream Samudera Ancol menjadi tempat yang wajib anda kunjungi. Pasalnya, disini anda akan disuguhkan oleh berbagai macam objek wisata bertemakan akuatik yang cukup menarik. Selain itu, anda juga dapat menoton atraksi lumba-lumba dan hewan air lainnya.

5. Taman Suaka Margasatwa Muara Angke

Taman Suaka Margasatwa Muara Angke merupakan wilayah hutan bakau yang dilindungi oleh pemerintah. Disini, selain dapat menikmati rindangnya pohon bakau, anda juga akan menemukan berbagai macam hewan liar seperti monyet, biawak, dan juga berbagai macam jenis burung. Selain dapat menyusuri hutan mangrove menggunakan jembatan, anda juga dapat menggunakan perahu.

6.Jetsky Cafe

Jetsky Cafe menghadirkan keindahan pantai sembari menyantap aneka olahan seafood dan masakan tradisional yang lezat.Lokasi Jetsky Cafe ada di Jalan Pantai Mutiara Blok R Nomor 57 Pluit Penjaringan, Jakarta Utara.

7. The Garden

The Garden dapat menjadi pilihan jika kamu tengah mencari tempat nongkrong di Jakarta Utara yang instagramable.Lokasi The Garden ada di sekitar Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara, tepatnya di kawasan PIK atau Pantai Indah Kapuk.

8. Take A Bite

Take A Bitte menghadirkan nuansa Harry Potter. Kafe ini cukup populer karena interior dan sajiannya yang menarik, semua bertema Harry Potter dan bisa menghabiskan waktu untuk berfoto

9. C for Cupcakes and Coffee

Tempat makan ini dikunjungi oleh anak muda yang tinggal di Jakarta. Rata-rata yang datang yakni untuk berfoto dan bersantai. Lalu bisa menyantap kuenya yang manis dan lucu untuk menu buka puasa.

10. Amyrea Art & Kitchen

Kafe instagramable ini memiliki interior bergaya industrial yang artsy. Dindingnya menggunakan kaca berukuran besar sehingga dapat menghasilkan penerangan alami.