PERNAHKAH Anda berkunjung ke Lido? Jika sering jalan-jalan ke daerah Bogor, pastikan Anda menyempatkan diri mampir ke Lido untuk melihat perkembangan destinasi wisata baru yang ikonik di Bogor ini. Pada era 1900-an, Lido sangat dikenal sebagai destinasi favorit bagi para petinggi pemerintahan Hindia Belanda karena keindahan danaunya.

Tepatnya di tahun 1937, Antonius Johanes Ludoficus Maria Zwijsen, seorang pensiunan polisi yang memilih mengembangkan bisnis hotel dan restoran, membangun beberapa cottage dan sebuah restoran bernama Orange Pergola di area sekitar Danau Lido. Kepopuleran Danau Lido pun semakin meningkat hingga menarik sejumlah tokoh ternama untuk berkunjung dan menginap, seperti Ratu Wihelmina dari Belanda dan juga Presiden Pertama Republik Indonesia, Soekarno.

Kini, pesona Lido lebih dari sekadar wisata danau. Berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, Lido memiliki iklim yang selalu sejuk sepanjang tahun sehingga sangat nyaman sebagai destinasi untuk relaksasi dan liburan. Tidak hanya itu, panorama alam Lido juga sangat memukau karena terletak di antara 3 gunung tertinggi di Jawa Barat yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak.

Berbagai keunggulan Lido tersebut sangat sesuai dengan tren wisata alam dan perjalanan darat yang semakin naik setelah pandemi Covid-19. Orang-orang semakin mencari sebuah tempat wisata yang mudah diakses, memiliki area outdoor yang luas, dekat dengan alam, serta memiliki udara yang bersih dan segar.

Potensi Lido sebagai destinasi wisata baru inilah yang tengah dikembangkan oleh MNC Land, perusahaan entertainment hospitality terkemuka di Indonesia, melalui mega proyek Kawasan Ekonomi Khusus atau KEK Pariwisata MNC Lido City.

Sejumlah proyek ikonik berkonsep integrated lifestyle hospitality and resort sedang dibangun di lahan seluas 3.000 hektar, di antaranya Movieland - the most integrated & one stop studios, Lido Music & Arts Center - the first class outdoor music & arts festival venue in Indonesia, Lido World Garden - world-class family edutainment garden, Lapangan Golf 18-hole berstandar PGA yang dirancang oleh Ernie Els, dan MNC Park – theme park berkelas dunia yang pertama di Indonesia.

Akses menuju KEK MNC Lido City pun sudah semakin mudah karena dapat ditempuh hanya 1 jam berkendara dari Jakarta melalui tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi). Tentunya ketika pembangunan proyek-proyek ikonik di KEK MNC Lido City selesai, kawasan Lido akan menjadi destinasi wisata baru kebanggaan Indonesia yang terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara.

