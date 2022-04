TEMPAT nongkrong di Jakarta Selatan 24 jam dapat anda temukan dengan mudah. Saat ini, tempat nongkrong sudah menjamur dimana-mana, apalagi di Jakarta Selatan.

Tingginya permintaan akan hal ini membuat banyak pengusaha berlomba-lomba membuka tempat nongkrong yang asik dan nyaman. Bahkan beberapa tempat nongkrong memiliki jam buka satu hari penuh alias 24 jam.

Nah, bagi anda yang suka nongkrong sampai pagi, berikut adalah 10 tempat nongkrong di Jakarta Selatan 24 Jam yang wajib anda kunjungi.

BACA JUGA: Rekomendasi 10 Tempat Nongkrong Murah di Jakarta Selatan, Harga Anak Kos Gak Bikin Merengut

10 tempat nongkrong di Jakarta Selatan 24 Jam.

1. McCafe

Siapa sih yang tidak mengenal McCafe? Adik dari McDonald ini cukup populer di kota-kota besar, apalagi di Jakarta Selatan. Selain menyajikan menu ala cafe yang enak, McCafe juga memiliki tempat yang nyaman.

Lokasi: Jalan TB Simatupang No.55, RW.5, Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

2. Kopi Sallo

Cafe yang terdiri dari dua lantai dengan ruangan indoor dan outdoor ini ternyata buka 24 jam. Disini anda bisa menikmati berbagai macam varian makanan dan minuman, terutama kopi. Tak hanya itu, anda juga bisa menikmati live music.

Lokasi: Jalan Tebet Timur Dalam Raya No.29, Tebet Timur, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan

3. Roti Bakar Kemang

Karena roti bakarnya yang lezat membuat cafe ini banyak diminati para pengunjung. Tak hanya roti bakar saja, cafe ini juga menyediakan berbagai makanan dan minuman yang tak kalah lezat. Cafe yang buka 24 jam ini juga memilliki dua lantai dengan ruangan indoor dan outdoor.

BACA JUGA: 10 Tempat Nongkrong di Jakarta Selatan, Sudah Pernah Mampir Belum?

Lokasi: Jalan Kemang Raya No.69E, RT.11/RW.2, Bangka, Kec. Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan.

4. Lucky Cat Coffee

Lucky Cat Coffee merupakan sebuah cafe dengan konsep yang unik dan interior yang cantik. Untuk anda yang suka foto-foto, pasti akan sangat betah disini. Pasalnya, selain memiliki varian menu yang lezat, cafe ini juga memiliki beberapa spot yang menarik untuk difoto.

Lokasi: Jl. H. R. Rasuna Said No.C22, RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan

5. Super Cup Coffee Shop

Cafe dengan interior yang terlihat simple ini cukup memikat hati para pelanggannya. Ditambah dengan berbagai menu yang ditawarkan dan kenyamanan tempatnya, membuat anda betah berlama–lama disini.

Lokasi: Jalan H R Rasuna Said Plaza Festival Mall Kuningan Lantai GF Kav C 22, RT.2/RW.5, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan.

6. Kopi Bang Alay

Kedai kopi yang letaknya sangat strategis ini sering dikunjungi banyak orang. Disini menyediakan berbagai macam varian menu dengan harga yang ramah dikantong.

Lokasi: Jalan Kalibata Raya RT 03/RW 09 Kel, RT.9/RW.4, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

7. Bengawan Solo Coffee

Cafe ini menyediakan berbagai macam kopi yang bisa anda coba. Tak hanya itu, cafe ini juga memiliki desain interior yang cantik dan juga nyaman. Tidak heran jika banyak pengunjung yang kembali lagi ke cafe ini.

Lokasi: SPBU Coco Pertamina. Tepatnya di Jalan MT Haryono Kav. 18, RT.11/RW.5, Tebet Baru, Kecamatan Tebet, Kota Jakarta Selatan.

8. Never Been Better

Never Been Better merupakan sebuah cafe dengan interior yang cukup unik. Pasalnya, cafe ini menggunakan perabot bekas sebagai hiasan ruangan. Meskipun demikian, hiasan tersebut mampu menghidupkan ruangan yang ada disini.

Lokasi: Jalan Kemang Selatan no 31, Bangka, RT.5/RW.4, Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan

9. Mug Coffee

Bagi pecinta kopi mungkin sudah tidak asing dengan Muga Coffee. Selain buka 24 jam, cafe ini memiliki daya tarik tersendiri. Yaitu memiliki berbagai macam varian kopi.

Lokasi: Jl. Kalibata Raya No. 1 Kalibata City Apartment, Tower Kemuning GF AT-K CTK9-10 Pancoran, RT.9/RW.4, Rawajati, Kec. Pancoran, Kota Jakarta Selatan.

10. Waroeng Brothers Coffee & Resto

Salah satu tempat nongkrong di Jakarta Selatan yang tidak pernah sepi adalah Waroeng Brothers Coffee & Resto. Disini menyediakan berbagai macam menu makanan dan minuman. Dengan tempat yang nyaman membuat anda akan betah berlama-lama berada disini.

Lokasi: Jl. Kemang Selatan VIII B No.10, RT.10/RW.2, Cipete Utara, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12730

Demikian informasi mengenai 10 Tempat Nongkrong di Jakarta Selatan 24 Jam.