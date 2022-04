PERNAH mendengar Ushuaia? Ya, ini merupakan kota paling selatan di dunia. Letaknya cukup tersembunyi. Keadaan alam sekitarnya masih terjaga dengan baik, dan belum banyak terjamah oleh kehidupan kekinian.

Seperti dikutip dari akun Instagram @peponitravel, Ushuaia merupakan sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Tierra del Fuego, Argentina. Kota ini berdiri sejak 1884 Masehi, luasnya 23 kilometer persegi dan memiliki penduduk sekitar 50,000 jiwa.

Kota kecil ini dikenal sebagai “end of the world” atau bisa dibilang sebagai ujung dunia, di mana letaknya benar-benar di selatan dunia. Ushuaia berada dibawah garis equator yang membuatnya menjadi titik paling selatan.

Namun, sebenarnya ada juga kota yang lebih selatan dibanding Ushuaia, kota itu bernama Puerto Williams di Chili. Ada alasan tersendiri, yaitu karena jumlah penduduk di Puerto Williams hanya sekitar 2.800 orang dan wilayah tersebut secara teknis tidak dapat disebut sebagai kota.

Selanjutnya Anda dapat menuju gerbang Antartika, dengan jarak 1,126 kilometer dari ujung utara Antartika. Anda bisa memulai ekspedisi ke gerbang tersebut.

Terdapat keberangkatan kapal ekspedisi dari kota Ushuaia ke Benua Antartika yang umumnya membutuhkan waktu 48 jam atau selama dua hari. Perjalanan akan sedikit bergoncang membuat kapal agak miring, hingga sekitar 20-25 derajat.

Selain dikenal sebagai kota paling selatan, kota ini juga memiliki pemandangan yang sangat memesona, dan tentunya menjadi daya tarik tersendiri selain ekspedisi ke Antartika.

Salah satu yang menarik adalah Taman Nasional Tierra del Fuego. Taman nasional tersebut juga menjadi taman nasional paling selatan di dunia, dengan luas 63 ribu hektar.

Di Taman Nasional Tierra del Fuego, Anda akan menemukan flora dan fauna yang beraneka ragam. Kemudian air terjun, sungai, hutan yang masih terjaga kealamian dan kelestariannya.

Lalu ada Teluk Ensenada, kota paling selatan ini masih dalam wilayah Ushuaia. Anda dapat menaiki "Train at the End of The World", atau kereta paling ujung di dunia.

Anda akan diajak berkeliling menikmati pemandangan gunung bersalju di Rantai Sampaio. Di kota ini juga menjadi tempat terbaik untuk melihat penguin di dunia. Di sana terdapat 3.000 pasang penguin Magellan.