TERDAPAT 4 negara yang rakyatnya diam-diam hafal dengan lagu-lagu hits Indonesia. Beberapa negara hapal lirik musik Indonesia.

Pasalnya, beberapa penyanyi dari Tanah Air yang mencetak prestasi dan terkenal di mancanegara, namun ada pula lagu-lagu dalam negeri yang terkenal dan menjadi viral lantaran dinyanyikan oleh orang asing.

BACA JUGA: 5 Negara yang Suka Rendang Indonesia, Diakui sebagai Makanan Terlezat di Dunia

Berikut 4 negara yang rakyatnya diam-diam hafal dengan lagu-lagu hits Indonesia yang dirangkum Okezone :

1. Korea Utara Hapal Lagu Indonesia Raya

Lagu Indonesia Raya adalah lagu wajib, lagu kebangsaan dari Indonesia. Lagu wajib yang dinyanyikan dalam setiap gelaran upacara kemerdekaan, upacara kenegaraan, atau perhelatan event-event penting baik di dalam negeri atau pun di kancah internasional.

Adapun, beberapa anak-anak Korea Utara bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan lancar. Lagu Indonesia Raya dinyanyikan pada sekolah kerja sama antara kedua negara, sejak kecil mereka diajarkan mengenai budaya Indoesia. Selain lagu Indonesia Raya, beberapa lagu hits juga dihapal.

BACA JUGA: 7 Bukti Indonesia Negara Paling Kaya di Zaman Dulu, Surganya Rempah hingga Padi Melimpah

2. Rusia

Beberapa masyarakat Rusia hapal lagu Nail Delman dan Rayuan Pulau Kelapa. Kedua lawas Indonesia yang sampai saat ini masih sering diperdengarkan.

3. Jepang

Pernah dijajah oleh Jepang membuat beberapa lagu yang terkenal di Indonesia juga sangat mudah dinyayikan oleh masyarakat Jepang. Jepang ternyata sangat hafal dengan lagu Bengawan Solo meskipun lirik lagunya sudah diubah dan disesuaikan.

Terbaru, video Ariel ‘Noah’ saat menyanyikan lagu Mungkin Nanti versi Jepang dengan judulnya yang diganti menjadi Moshimo Mata Itsuka sukses menyita perhatian netizen di Jepang.

Alasan lagu ini bisa laris di Jepang karena baik suara Ariel maupun lagu tersebut terbilang easy listening.

4. Taiwan

Beberapa lagu asal Indonesia yang ternyata ‘dibeli’ oleh artis dari Taiwan agar bisa diubah lirik dan dinyanyikan di negaranya. Seperti contoh lagu Sempurna dari Andra and The Backbone, Sephia dari Sheila On Seven dan lain-lain. Hal itu membuktikan kalau karya orang Indonesia memang diakui.