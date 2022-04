BAHASA Indonesia tak hanya dikenal di Tanah Air, tetapi juga negara lain. Sejumlah negara di dunia ternyata sudah familiar dan bahkan rakyatnya lancar berbicara bahasa Indonesia.

Berikut ini ada 10 Negara yang rakyatnya lancar bicara Bahasa Indonesia, dari mulai benua Asia hingga Amerika pun ada loh.

1. Jepang

Beberapa Universitas di Jepang seperti misalnya Tokyo University of Foreign Studies punya jurusan Bahasa Indonesia. Jadi wajar saja ketika menemukan ada warga Jepang sedang bercakap bahasa Indonesia.

2. Kanada

Di Kanada dapat dijumpai banyak tempat kursus Bahasa Indonesia sehingga ada saja rakyatnya yang lancar berbicara bahasa tersebut. Jangan heran, hal ini disebabkan warga Indonesia banyak yang bermigrasi ke Kanada guna demi mendapat pekerjaan.

3. Australia

Bukan hal aneh jika ada rakyat Australia yang lancar bicara Bahasa Indonesia. Di Negeri Kanguru, banyak sekolah mewajibkan pelajaran bahasa Indonesia, salah satunya ada Burgman Anglican School.

4. Vietnam

Rakyat Vietnam banyak yang mempelajari bahasa Indonesia. Hal ini masih berkaitan dengan hubungan bilateral antara Indonesia dan Vietnam.

5. Korea Selatan

Bahasa Indonesia sudah cukup familiar di Korea Selatan. Terang saja, negara satu ini menyediakan jurusan Bahasa Indonesia di universitas tertentu, antara lain ada Hankuk University dan Busan University.

6. Suriname

Suriname menjadi negara yang rakyatnya lancar berbahasa Indonesia. Bagaimana tidak, 14% penduduk Suriname berasal dari suku Jawa di indonesia.

Alhasil, penduduk Suriname pun banyak pula yang mempelajari bahasa Tanah Air.

7. Malaysia

Bahasa Indonesia dan Malaysia terdengar mirip. Tak sulit untuk warga Malaysia untuk mengerti atau bahkan berbicara bahasa Indonesia, meski dengan logat melayu yang kental.

Pada dasarnya, Bahasa Inodnesia adalah campuran dari bahasa Melayu dan Belanda.

8. Hawaii

Ketika mendapati ada anak muda yang lancar berbahasa Indonesia, bisa jadi dia adalah salah satu mahasiswa yang memilih studi Kajian Bahasa Indonesia. Seperti di ketahui, negara ini memiliki universitas yang menawarkan jurusan Bahasa Indonesia yakni Universitas of Hawaii at Manoa , tepatnya Department of Indo-Pasifi Languanges and Literatures.

9. Ukraina

Kalau ada rakyat negara Ukraina ada yang lancar berbicara bahasa Indonesia, tidak perlu merasa aneh. Hal ini disebabkan universitas di Ukraina yakni Taras Shevchenko National University of Kyiv membuka program studi Bahasa Indonesia sejak tahun 2012 lalu.

10. Brunei Darussalam

Masyarakat Brunei Darussalam menggunakan bahasa Melayu dalam percakapan sehari-hari. Kemiripan antara bahasa Melayu dan Indonesia membuat mereka mampu memahami Bahasa Indonesia.

Untuk itu rakyat negara satu ini bisa dengan mudah mengerti atau pun berbicara dalam bahasa Indonesia.