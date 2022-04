BANDARA Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur menambah jam operasional saat pelaksanaan arus mudik dan arus balik Lebaran sehingga bisa melayani calon penumpang yang menggunakan jasa angkutan penerbangan di bandara setempat.

General Manager Bandara Juanda, Sisyani Jaffar Senin mengatakan pihaknya telah melakukan serangkaian kesiapan saat Lebaran tahun 2022 ini salah satunya menambah jam operasional.

"Penyesuaian jam operasional bandara menjadi pukul 05.00 WIB sampai dengan 22.00 WIB dari sebelumnya pukul 05.00 WIB sampai dengan 20.00 WIB," katanya.

Ia mengatakan, langkah antisipasi yang dilakukan adalah dengan menambah Notice of Airport Capacity (NAC) yakni kemampuan atau kapasitas bandara melayani penerbangan per jamnya menjadi 30 pergerakan pesawat per jam dari sebelumnya 26 pergerakan per jam.

"Selain itu dari aspek keamanan pihak bandara memberlakukan pemeriksaan keamanan secara terpusat atau Centralized Screening Check Point yang bertujuan agar pengawasan pemeriksaan keamanan dapat lebih optimal," ujarnya.

Bandara Internasional Juanda Surabaya juga mengoperasikan posko mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 2022 sejak tanggal 25 April hingga tanggal 10 Mei 2022 sebagai tempat sebagai pusat informasi dan data sekaligus area pelayanan penumpang.

Posko tersebut berfungsi sebagai pusat informasi dan data sekaligus area pelayanan penumpang.

"Sesuai Instruksi Dirjen Perhubungan Udara Nomor 01 Tahun 2022 Posko akan berlangsung selama 16 hari sejak 25 April hingga 10 Mei 2022," katanya. Dia menjelaskan, secara umum memang di awal Ramadan trafik cenderung turun dan terlihat mulai meningkat memasuki pekan ketiga dan kemungkinan masih akan tumbuh hingga mendekati Hari H libur Lebaran. "Pada pekan pertama hingga kedua rata-rata penumpang harian adalah sejumlah 21 ribu lalu pada pekan ketiga rata-rata 23 ribu, dan saat ini di pekan keempat yang sudah berjalan empat hari, rata-rata penumpang harian adalah sejumlah 27 ribu," pungkas Sisyani.