NEGARA yang mau membayar para pelajar untuk bersekolah berikut ini patut dijadikan contoh membangun pendidikan bangsa. Bagaimana negara begitu serius memperhatikan pendidikan warganya sampai-sampai membiayai pendidikannya.

Indonesia tentu saja tidak termasuk di dalamnya, karena warga Tanah Air masih merasakan betul betapa mahalnya biaya pendidikan. Banyak orang yang terpaksa menguburkan cita-cita karena tak punya uang untuk melanjutkan pendidikan. Keadilan dalam layanan pendidikan masih belum terwujud di negeri ini.

Namun, kondisi yang berbanding terbalik terjadi di beberapa negara ini, di mana pemerintahnya menyediakan uang untuk masyarakat agar bisa bersekolah.

BACA JUGA: 10 Negara yang Rakyatnya Ternyata Lancar Bahasa Indonesia, Ada Australia hingga Ukraina

Mulai dari tingkat Sekolah Dasar hingga Pasca-Sarjana, pemerintah memberikan biaya gratis untuk para pelajar. Negara mana sajakah itu? Dikutip dari kanal YouTube Data Fakta, simak selengkapnya berikut ini.

1. Finlandia

Negara Eropa bagian utara ini tidak mengenakan biaya pendidikan dan menawarkan sejumlah program di universitas dalam bahasa Inggris. Namun, khusus mahasiswa internasional, pihak pemerintah hanya menanggung biaya pendidikan tanpa biaya hidup sehari-hari. Ya, mereka harus mandiri untuk menanggung biaya hidupnya selama di Finlandia.

2. Jerman

Meskipun terkenal dengan penerapan tarif pajak yang sangat tinggi terhadap penduduknya, nyatanya pajak tersebut dikembalikan pada warga dalam bentuk fasilitas yang juga berkualitas tinggi. Di Jerman, seseorang harus menyerahkan sebanyak 49,8 persen dari total penghasilan mereka. Akan tetapi, dengan membayar pajak, warga Jerman sudah bisa mendapat layanan kesehatan dan fasilitas pendidikan yang gratis.

Hal yang sama juga berlaku bagi pelajar asing yang belajar di negara ini. Setelah menyelesaikan pendidikan, para mahasiswa tersebut juga akan diberikan uang saku dan dibantu dalam membayar biaya penerbangan kembali ke tanah kelahiran masing-masing. Jika tidak gratis pun biaya pendidikan tinggi di Jerman cukup terjangkau, yakni hanya Rp8,1 juta per tahun.

3. Prancis

Mahasiswa internasional dapat belajar di Prancis secara gratis, terlepas dari kebangsaan mereka. Beberapa kampus memang mengenakan tarif, tapi terbilang cukup murah, yakni hanya Rp3,2 juta per tahun di tingkat Sarjana. Biasanya ada tambahan biaya khusus untuk program kedokteran dan teknik.

Sayangnya, mayoritas program yang menawarkan kesempatan belajar secara gratis di ajarkan dalam bahasa Perancis. Sehingga, hanya orang-orang yang mumpuni dalam bahasa tersebut yang bisa menempuh pendidikan di sini.

4. Norwegia

Sama seperti Jerman, Norwegia juga menyediakan pendidikan secara gratis yang didapatkan dari pajak penghasilan yang tinggi, yakni mencapai 37 persen dari penghasilan warga Swedia per tahun yang rata-rata mencapai Rp435 juta. Tingkat kebahagiaan penduduknya juga sangat baik karena memiliki sistem kesejahteraan yang terintegrasi dengan baik.

Akan tetapi, universitas di Norwegia tidak membebaskan biaya pendidikan bagi pelajar internasional, kecuali terkait organisasi mahasiswa. Sayangnya, meski biaya pendidikan digratiskan, tapi Norwegia dikenal sebagai negara dengan biaya hidup tertinggi di dunia. Oleh karenanya, Anda harus pintar-pintar memanajemen uang jika menempuh pendidikan di negara ini.

5. Denmark

Denmark juga memungut pajak penghasilan yang tinggi dari warganya untuk dialihkan ke berbagai bidang, termasuk pendidikan. Jika Anda seorang pelajar dari EU/EEA atau Swiss, Anda tidak perlu membayar biaya kuliah karena pendidikan tinggi di Denmark gratis untuk Anda.

Siswa yang berpartisipasi dalam program pertukaran juga dapat belajar secara gratis di Denmark. Beberapa universitas yang menetapkan kebijakan gratis kuliah di antaranya University of Copenhagen, Aarhus University, Technical University of Denmark, Aalborg University, Copenhagen Business School dan University of Southern Denmark.