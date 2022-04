15 ALL YOU Can Eat Surabaya ini dapat menjadi referensi bagi anda yang memiliki rencana makan bersama keluarga atau teman. All You Can Eat atau AYCE adalah sebuah konsep restoran yang tengah digandrungi di Indonesia.

AYCE menyajikan hidangan yang bisa anda ambil sepuasnya dengan hanya membayar satu harga. Menunya bervariasi, mulai dari menu pembuka, menu utama, menu penutup, hingga snack.

Bagi yang tinggal di Surabaya, berikut adalah 15 All You Can Eat Surabaya yang Harus wajib banget Anda coba.

Galbisal

Berlokasi di Jalan Manyar, Kertoarjo 82, Surabaya, Galbisal merupakan resto AYCE dengan konsep khas Korea Selatan. Sebelum datang kesini anda bisa memesan tempat dan makanan melalui aplikasi terlebih dahulu. Hanya dengan membayar mulai dari Rp75.000 anda bisa makan sepuasnya disini.

Gogogi Korean Grill

AYCE bernuansa Korea Selatan juga hadir di Jalan Ir. Soekarno, Merr Ruko Icon 21 R8 (depan Soto Cak Har), Surabaya dan Jalan Raya Babatan Unesa 102, Propnex Boulevard Lt. 2, Surabaya.

Resto ini menyediakan sajian daging dan menu lain dengan bumbu otentik khas Korea Selatan, lengkap dengan menu pendampingnya.

BBQ Frenzy

Ingin makan hot pot dan barbeque secara bersamaan? Cobalah untuk datang ke BBQ Frenzy di Jalan Imam Bonjol No. 125, Surabaya. Dengan harga mulai dari Rp110.000/orang, anda bisa menikmati BBQ dan hot pot dengan bumbu khas BBQ Frenzy.

Harris Cafe

Harris Cafe menyediakan menu Western hingga Asian dengan harga yang cukup terjangkau, namun dengan rasa yang premium. Dengan harga mulai dari Rp118.000/orang, anda bisa sangat kenyang di sini.

The Pavilion Restaurant

Berada di Hotel JW Marriot, The Pavilion Restaurant mengusung konsep mewah khas Eropa. Disini tersedia banyak menu, mulai dari Western, Asian, Seafood, dan lain-lain. Harga untuk satu orangnya sekitar Rp298.000.

Jamoo Restaurant

Jika resto AYCE biasanya menyajikan makanan khas Korea, Jepang, atau Western, di Jamoo Restaurant anda bisa menemukan berbagai macam masakan Indonesia. Jika ingin menikmatinya, anda hanya perlu merogoh kocek kurang lebih Rp300 ribuan saja.

Taste Resto, Hotel Ibis Basra Taste Resto berada di dalam Hotel Ibis Basra, Jalan Basuki Rahmat. Dengan sistem buffet seharga Rp50.000an, anda bisa menikmati menu penyetan dengan berbagai macam sambal. Sayangnya, resto ini hanya melayani jam makan siang di hari Selasa sampai Kamis saja. Warung Iboe Warung Iboe merupakan resto AYCE dengan sajian khas nusantara dengan cita rasa rumahan. Lokasinya ada di Jalan Kaca Piring, No. 22, Surabaya. Dengan membayar mulai dari Rp25.000, anda bisa menikmati sajian lezat ini hingga puas. (Foto: Instagram/@pavilionatjw) Arumanis Restaurant Terdapat lebih dari 100 menu khas Jepang dan Western yang ada di resto ini. Dengan harga mulai dari Rp219.000, anda bisa menikmati sajian lezat khas Arumanis Restaurant. Hanamasa Restaurant Resto AYCE yang satu ini sudah sangat terkenal di berbagai kota. Hanamasa adalah resto AYCE dengan konsep Jepang. Di sini terdapat berbagai macam menu khas Jepang, mulai dari daging-dagingan hingga dessertnya. Harganya mulai dari Rp180.000/ orang. Anda bisa menemukan Hanamasa Restaurant di Tunjungan Plaza IV. Lt. 5 dan ada di Jalan Gubeng Pojok 21. Gyu-Kaku Gyu-Kaku dikenal dengan sajian yakinikunya yang lezat. Tak hanya itu, Gyu-Kaku juga menyediakan daging dengan kualitas premium. Dengan sistem buffet mulai dari Rp228.000an saja, anda bisa kenyang menikmati sajian lezat di sini. Shanghai Bowl Penikmat makanan khas Cina mungkin bisa berkunjung ke Shanghai Bowl. Resto AYCE yang satu ini berloksai di Lenmarc. Menu favoritnya adalah Shabu-Shabu. Anda bisa menikmati sajian lezat ini dengan harga Rp230.000an saja. Cocari Cocari merupakan AYCE dengan konsep Jepang seperti Hanamasa. Bedanya, disini harganya lebih terjangkau, yaitu sekitar Rp140.000an saja. Lokasinya ada di Jalan Indragiri, Surabaya. Shaburi Shabu-shabu khas Jepang cukup diminati oleh banyak kalangan. Di Shaburi, anda bisa menyicipi shabu-shabu dengan rasa yang otentik. Shaburi berlokasi di Galaxy Mall dan Supermall Pakuwon Indah. Warung Wulan Berlokasi di Jalan Ratna, No. 14, Ngagel, Surabaya Selatan. AYCE dengan kearifan lokal ini sering dipadati pengunjung karena harganya yang murah dan tempatnya nyaman.