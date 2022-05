DAFTAR 20 cafe instagramable di Surabaya yang bisa dikunjungi. Surabaya hanya memiliki wisata yang menarik, tetapi juga kafe kekinian dengan konsep Instagramable.

Suasana kafe yang cukup artistik ditambah dengan desain interior yang cantik dan menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi warga lokal maupun wisatawan.

Berikut 20 kafe Instagramable di Surabaya yang bisa kamu coba:

1. The Localist Coffee and Bistro Surabaya

Localist dulunya bernama Coffee Corner yang tentu saja menyajikan beragam pilihan kopi, sehingga bisa dipastikan kualitas racikan kopi di tempat ini tidak usah diragukan lagi. Mulai dari espresso sampai frappe, semuanya ada di Localist.

BACA JUGA: 10 Tempat Nongkrong di Surabaya yang Asyik dan Murah

Untuk makanan tersedia pilihan seperti pancake, steak dan bubur ayam Dan beberapa jenis makanan lainnya. Harga makanannya dimulai dari Rp15 ribuan. Kamu bisa datang ke Jalan Arief Rahman Hakim 40, Surabaya.

2. Tropikal Coffee

Tropikal Coffee memiliki desain yang mengingatkan kita dengan keindahan Bali. Cafe ini dibuka mulai pukul 9 pagi hingga pukul 9 malam. Untuk menikmati aneka hidangan dan minuman kamu tidak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Siapkan uang mulai dari Rp15 ribu sampai Rp30ribu kamu sudah dapat merasakan lezatnya menu di rest ini. Kamu bisa temukan Tropikal Coffee di Jl. Keputih Timur Jaya No. 20A, Sukolilo, Surabaya.

3. Izakaya-Go Resto and Lounge

Tempat makan bernuansa Jepang ini hadir dengan konsep berbeda yang menyatukan restoran dengan lounge. Kamu bisa menikmati aneka makanan ala negeri sakura bersama keluarga di siang hari. Lalu malamnya, kamu bisa hangout bersama teman-teman sambil menikmati penampilan live music yang dipercantik dengan permainan cahaya lampu.

4. TBRK Rumah Kopi

Meski baru tiga tahun buka, kafe ini langsung jadi salah satu yang paling populer di Kota Pahlawan. Bagaimana tidak, selain sajikan kopi nikmat dengan harga terjangkau, mereka juga suguhkan interior menarik ala Seminyak. Hal ini sangat kentara dari dinding yang didominasi corak putih dan kehadiran beragam perabotan dari unsur rotan. Tiap sudut ruangan juga dipermanis dengan adanya tanaman hias.

5. Mama Noi

Berlokasi di Puri Widya Kencana K2 No. 1, Citraland, kamu bisa datang ke Mama Noi pukul 11.00- 21.00 WIB.Pertama kali melihat eksterior bangunannya yang dihiasi jendela berwarna-warni akan langsung membuatmu jatuh hati. Eksterior resto ini pun jadi spot foto media sosial paling terkenal di sini. Bahkan menjadi ciri khas Mama Noi Surabaya sendiri.

Facebook Mama Noi

6. Carpentier Kitchen

Carpentier Kitchen merupakan sebuah tempat ngopi yang merangkap toko yang menjual aneka produk lokal hingga produk fashion dari brand ternama. Lengkap kan? Untuk para shopaholic, bersiaplah karena kami yakin kamu pasti tergoda untuk membeli satu barang atau bahkan memborong produk yang ada di sini.

BACA JUGA: 19 Wisata Alam Surabaya yang Wajib Dikunjungi

7. Artap

Kafe ini terletak di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno no. 34 Merr Kalijudan. Artap buka tiap hari, mulai pukul 10.00 hingga 23.00. Khusus Jumat dan Sabtu, mereka tutup hingga tengah malam. Artap Cafe sajikan beragam menu, mulai dari main course, dessert, kopi, serta minuman lainnya. Saya sendiri memutuskan pesan Artap Fried Rice dan hot chocolate.

8. Historika

Berdiri sejak tahun 2014, Historica Coffee Pastry menjadi salah satu pengukir sejarah dalam perkembangan cafe hits di Surabaya. Saat masuk, pengunjung langsung bisa memesan menu melalui gadget yang disiapkan di meja kasir.

Pilihan menunya banyak mulai dari pasta hingga pizza yang akan membuat perut kamu kenyang. Lalu ada juga juice, kopi, dan mojito untuk kamu yang hanya ingin sekadar bersantai sambil menghilangkan dahaga. Historika berada di Jalan Sumatera No 40, Gubeng, Kota Surabaya Jawa Timur.

9. Moengkopi

Tempat ngopi yang satu ini unik banget. Lokasinya berada di dalam sebuah perumahan. Dari luar, kamu pasti tidak akan mengira kalau tempat ini akan menawarkan kenyamanan dan secangkir kopi yang nikmat. Tapi percaya deh, saat kaki kamu melangkah ke dalamnya maka kamu akan langsung dibuat jatuh cinta dengan tempat ini.

Untuk menu yang wajib kamu pesan di sini, tentu saja Es Kacao. Perpaduan es kopi dengan gula aren ditambah serutan cincau hitamnya benar-benar menggoyang lidah sejak tegukan pertama.

10. One Pose Cafe

Kafe ini mengusung konsep yang unik, yaitu adanya boneka Teddy Bear di setiap sudut ruangan. One Pose Cafe merupakan salah satu kafe yang berada di Surabaya Barat, Jawa Timur. Kafe ini mengusung konsep yang unik, yaitu adanya boneka Teddy Bear di setiap sudut ruangan. Masakannya merupakan perpaduan barat dan Asia dengan nama-nama unik, seperti World Tour in a Plate – risotto lezat dengan ayam berlapis tepung roti dan saus Padang yang pedas, atau Red Army on Yellow Boat – garlic bread dengan topping sambal dabu-dabu!

11. Domicile Kitchen & Lounge

Jika kamu ingin menikmati makan malam dengan sedikit mewah, datanglah ke Domicile Kitchen & Lounge yang memiliki area indoor maupun terbuka, juga ruang VIP untuk pertemuan.

Domicile menawarkan bermacam-macam menu masakan, dari Western, Chinese hingga Indonesia dan banyak pilihan camilan (khususnya ikan dori dan calamari) yang sangat lezat dan renyah tanpa menghilangkan rasa asli makanan laut tersebut.

12. Grandfather Coffee Shop

Coffe Shop di surabaya semakin tahun sering mengalami peningkatan dengan model bangunannya yang lebih modern dan minimalis. akan tetapi, di gerai Grandfather Coffe Shop Surabaya masih menggunakan konsep 90-an yang masih mempertahankan bangunan rumah yang model lama dan masih tak kalah keren dengan cafe zaman now Surabaya seperti sekarang ini.

13. Yoohoo Dessert and Bites

Ice Cream dari kafe ini menjadi primadona sendiri . Alamatnya ada di Blok B 11, Ruko Taman Gapura G Walk Citraland, Jl. Niaga Gapura No.14, Lontar, Sambikerep, Kota Surabaya.

14. Noach Cafe & Bistro

Noach Cafe & Bistro adalah salah satu toko restoran tempat makan yang ada di daerah Surabaya. Kafe ini salah satu cafe cantik dengan sedikit sentuhan maskulin, karena kental dengan unsur kayu, ubin abu-abu, rangka lampu berwarna hitam dan sedikit aksen warna hijau dalam bentuk tanaman tiruan.

15. ONNI House Surabaya

Ketika kamu memasuki ONNI House Surabaya, hanya satu kata yang dapat mewakili suasananya: unik. Halaman belakang dapur restoran ini memiliki dekorasi yang manis dengan nuansa kayu, sangat sempurna untuk berkumpul bersama sahabat menghabiskan malam. Salah satu yang jadi favorit di sini adalah Gulai Salmon dan Pannacotta yang lembut sebagai penutup.

16 . BlackBarn

Jika kamu sedang berlibur e Surabaya, jangan lupa mampir ke kafe in dan Cobalah Spaghetti Meatballs klasik atau pilih “menu of the day” yang bervariasi, dari Soto Mie Jekardah hingga Poffertjes. Lengkapi makanannya dengan secangkir kopi hangat atau sesuatu yang lebih kece, misalnya Red Velvet Latte!

17. Makmu

Interior yang sangat unik dengan banyak lukisan dan mural memberi suasana yang sangat ceria di kafe Makmu. Di sini, setiap tempat memiliki tema yang berbeda-beda lho, seperti di bagian rooftop yang didesain seperti sangkar burung.

18.Heerlijks Gelato

Rasa yang lezat dan harganya yang sangat terjangkau membuat kafe ini sering dipenuhi orang-orang. Apalagi, nuansa cafenya pun sangat Instagramable.

19. Grandfather Coffee Shop

Di dalam cafe, bisa melihat berbagai perabotan rumah yang jadul seperti telepon, televisi tabung, lemari, kursi, hingga teko dan cangkir yang dijamin akan membuatmu serasa kembali ke jaman 90an.

20.Gatherinc Bistro & Bakery

Gatherinc Bistro & Bakery ternyata mampu menarik perhatian warga Surabaya. Area makan outdoor di sini banyak diminati karena terdapat dua spot berfoto yang ngehits banget.