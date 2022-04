MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno menyebut, momentum libur lebaran dan mudik 2022 ini akan memperkuat dalam upaya mendorong kebangkitan ekonomi.

Terlebih untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif (Parekraf), di mana dua tahun terkait ini terdampak parah akibat pandemi Covid-19.

"Dua tahun kita berjuang mengatasi pandemi dari sisi kesehatan, sekarang kita mulai menata kembali ekonomi baru kita. Selama 2 tahun kita betul-betul menghadapi masa yang sulit, dan mudik ini is the greatest transfer of business opportunity," ujarnya dalam keterangan resminya.

Pemerintah sebelumnya memprediksi jumlah pemudik di tahun ini mencapai 80 juta orang. Sandiaga mengatakan, dari angka tersebut, memperkirakan 40 persen di antaranya akan berkunjung ke destinasi-destinasi wisata atau sentra ekonomi kreatif.

Lebih lanjut, apabila rata-rata pengeluaran wisatawan sebesar Rp1,5 juta, maka potensi pergerakan ekonomi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif bisa mencapai Rp72 triliun secara nasional.

Sebanyak Rp72 triliun ini harus gerak cepat, ia mengimbau agar mengambil kesempatan tersebut. Berkolaborasi dengan berbagai Kementerian, seperti Menteri Perhubungan.

"Daerah mana yang kemungkinan akan padat, Sandiaga pun akan membuat travel pattern-nya agar ketika terjadi kepadatan kita bisa alihkan ke desa-desa wisata yang ada di sepanjang jalur mudik," terangnya.

Menurut Sandiga, selain desa wisata, juga bisa mendorong ke sentra-sentra ekonomi kreatif seperti pusat kuliner, pusat jajanan. Maupun juga rest area kini sudah penuh, serta ada alternatif mereka bisa exit dan bergerak menuju tempat-tempat (wisata dan ekonomi kreatif) yang bisa membangkitkan daerah. Sandiaga mendorong masyarakat yang melakukan mudik dapat berwisata juga berbelanja produk-produk ekonomi kreatif di daerah. Dengan begitu geliat ekonomi daerah diharapkan dapat meningkat antara 10 sampai 20 persen. "Ini yang kita harapkan dari mudik lebaran ini, titip pesan saya kepada tim Jelajah Lebaran 2022, hati-hati di jalan kalau perlu istirahat silakan mampir menikmati," pungkasnya.