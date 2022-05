USHUAIA, kota dengan durasi puasa tersingkat di dunia mendadak jadi sorotan publik. Umat Islam memang tak hanya menjadi mayoritas di Indonesia, tapi juga di negara lainnya. Faktanya, setiap negara memiliki durasi puasa yang berbeda-beda.

Akibat perbedaan waktu terbit dan tenggelamnya matahari di setiap negara, rentang waktu untuk berpuasa pun juga berbeda. Ada yang lebih lambat dan ada pula yang lebih cepat, salah satunya kota Ushuaia.

Melansir Gulf News, kota di wilayah Argentina ini memiliki waktu puasa tersingkat di dunia, tepatnya 12 jam 23 menit. Matahari akan terbit pada pukul 06.23 dan terbenam pada pukul 18.46.

Bandingkan dengan durasi berpuasa di Murmansk, Rusia. Kalau kamu berpuasa di kota tersebut pada Ramadan, kamu harus bersiap untuk puasa selama 20 jam 45 menit alias hampir satu hari penuh!

Ushuaia sendiri merupakan ibu kota provinsi Tierra del Fuego yang juga salah satu dari 23 provinsi di Argentina. Kota ini berdiri sejak 1884 Masehi dengan luas sekitar 23 kilometer persegi dan memiliki penduduk sekitar 50.000 jiwa.

Kota kecil ini dikenal sebagai 'end of the world' atau bisa dibilang sebagai ujung dunia, karena letaknya benar-benar di selatan dunia. Ya, Ushuaia berada di bawah garis equator yang membuatnya menjadi titik paling selatan.

Selain dikenal sebagai kota paling selatan, kota ini juga memiliki pemandangan yang sangat memesona, dan tentunya menjadi daya tarik tersendiri, salah satunya adalah Taman Nasional Tierra del Fuego. Taman nasional tersebut juga menjadi taman nasional paling selatan di dunia, dengan luas 63 ribu hektare.

Di Taman Nasional Tierra del Fuego, Anda akan menemukan flora dan fauna yang beraneka ragam yang unik. Kemudian, ada pula air terjun, sungai, hutan yang masih terjaga kealamian dan kelestariannya. Tentu saja tempat ini sangat cocok untuk memanjakan diri dengan bersantai, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan.

Lalu ada Teluk Ensenada, kota paling selatan ini masih dalam wilayah Ushuaia. Anda dapat menaiki 'Train at the End of The World' atau kereta paling ujung di dunia. Anda akan diajak berkeliling menikmati pemandangan gunung bersalju di Rantai Sampaio.

Tak hanya itu, Ushuaia pun dikenal sebagai pintu gerbang ke Antartika. Banyak kapal yang menuju ke Semenanjung Antartika selama musim panas selatan berangkat dari dermaga tepat di sebelah pusat kota.

Ushuaia juga menjadi tempat terbaik untuk melihat penguin di dunia. Pasalnya, terdapat 3.000 pasang penguin Magellan di sana. Wah, seru banget ya?