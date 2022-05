KENAPA wayang sering dianggap sebagai budaya Malaysia? Ini asal-usul dan faktanya. Sebagai orang Indonesia, tentu kita sudah tidak asing dengan yang namanya Wayang. Wayang merupakan sebuah karya seni berbentuk makhluk hidup atau benda yang dimainkan oleh seorang dalang.

Sudah sejak lama Wayang menjadi perbincangan panas karena seperti diperebutkan oleh dua negara, yakni Indonesia dan Malaysia. Seperti yang terjadi pada tahun lalu, ketika sebuah merek sepati terkemuka merilis produk baru dan menyebutkan bahwa budaya Wayang berasal dari Malaysia.

Tentu hal ini membuat hebot netizen Indonesia. Sebenarnya bukan hanya wayang saja, namun ada beberapa budaya Indonesia lainnya yang kerap diklaim oleh negara tetangga, seperti reog, batik, tarian, lagu-lagu, dan lain-lain.

Lantas, Kenapa Wayang Sering Dianggap sebagai Budaya Malaysia? Ini asal-usul dan faktanya.

Kenapa Wayang Sering Dianggap sebagai Budaya Malaysia?

• Wayang Indonesia tersebar ke berbagai wilayah, termasuk Malaysia hingga Thailand

Menurut catatan sejarah, Wayang Kulit Indonesia sudah ada sejak tahun 1500 SM. Perkembangan wayang kala itu sangat pesat hingga masuk ke berbagai negara Asia Tenggara, seperti Malaysia, Thaiiland, Kamboja, Myanmar, dan Filipina.

Pada saat itu, masyarakat masih sangat percaya dengan yang namanya leluhur dan wayang dijadikan sebagai media untuk berkomunikasi dengan leluhur atau nenek moyang atau hyang.

• Wayang yang ada di Malaysia

Rudy Wiratama, seorang Akademisi Bahasa dan Sastra Jawa, menuturkan jika ada tiga jenis wayang yang dikenal di Malaysia, yakni Wayang Jawa, Wayang Purwa dari Jawa, serta Wayang Siam yang berasal dari Thailand.

Wayang yang berkembang di Malaysia ini dulunya dibawa oleh orang jawa pada sekitar abad ke-19. Penelitian oleh pakar sastra dan budaya Jawa dari Australian National University, George Quinn, memperkuat hal ini dengan mengatakan bahwa pada abad ke-19 dan ke-20 ada gelombang migrasi orang Jawa ke Malaysia.

• Wayang kulit Indonesia telah di akui UNESCO

Wayang kulit Indonesia memang bisa ditemukakn di beberapa negara. Namun, pada 7 November 2003, UNESCO telah meresmikan dan mengakui jika Wayang Kulit berasal dari Indonesia.

Wayang Kulit masuk ke dalam kategori Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity.

Demikian penjelasn mengenai Kenapa Wayang Sering Dianggap sebagai Budaya Malaysia? Ini asal - usul dan faktanya.