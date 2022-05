LIDO Lake Resort Hotel, hotel bintang 5 milik MNC Land Tbk (KPIG) terus melakukan pengembangan demi kepuasan konsumen.

Hotel di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City tersebut kini menambah 125 room keys serta fasilitas MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) yang semakin memadai.

“Puji syukur ternyata KEK MNC Lido City tidak terpengaruh pandemi,”ujar Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo pada laman Instagram miliknya, Selasa (03/5/2022).

Hary berharap pembangunan dan perluasan hotel berjalan lancar sehingga Lido Lake Resort Hotel bisa beroperasi pertengahan tahun depan.

“Terima kasih tim MNC Land,”imbuh Hary, mengapresiasi kerja keras manajemen MNC Land.

Dalam bisnis hospitality, standarisasi kualitas layanan hotel ditentukan oleh standar bintang yang diperoleh dari lembaga independen yang menerbitkan sertifikasi kualifikasi yang dimaksud. Dan, Lido Lake Resort Hotel sudah resmi berstatus bintang 5 dari Enhaii Mandiri 186.

“Congrats, Lido Lake Resort Hotel salah satu unit usaha milik PT MNC Land (KPIG) sudah berstatus bintang 5,”papar Hary.

Seperti diberitakan sebelumnya, pembangunan MNC Lido City terus digenjot oleh salah satu anak usaha PT MNC Land Tbk (KPIG). Sejumlah proyek besar tengah dikembangkan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dengan luas 1.040 hektar tersebut.

"Saat ini sedang dibangun lapangan golf dengan standar PGA. Perluasan Lido Lake Resort Hotel menjadi 225 room keys, movieland (fasilitas produksi drama dan layar lebar), music and arts center, World Garden dan masih banyak lagi," ujar beberapa waktu lalu.

Hary menambahkan, pada Semester 2 tahun ini, akan dimulai pembangunan themepark dengan luas lebih dari dua kali Universal Studios di Singapura. "Mohon doa restunya," imbuh Hary.

Di MNC Lido City sudah terdapat Lido Lake Resort Hotel, hotel luas dengan fasilitas lengkap dilengkapi view spektakuler.

Pesona Lido memang sudah tak perlu diragukan lagi. Berada di ketinggian 600 meter di atas permukaan laut, Lido memiliki iklim yang selalu sejuk sepanjang tahun sehingga sangat nyaman sebagai destinasi untuk relaksasi dan liburan. Keindahan danau Lido dilengkapi dengan panorama alam memukau karena terletak di antara tiga gunung yakni yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, dan Gunung Salak.

Berbagai keunggulan Lido tersebut sangat sesuai dengan tren wisata alam dan perjalanan darat yang semakin naik. Masyarakat cenderung memilih tempat wisata yang mudah diakses, memiliki area outdoor yang luas, dekat dengan alam, serta memiliki udara yang bersih dan segar.

Potensi Lido sebagai destinasi wisata baru terintegrasi inilah yang terus dikembangkan oleh MNC Lido City. Sejumlah proyek ikonik berkonsep integrated lifestyle hospitality and resort sedang dibangun di antaranya Movieland - the most integrated & one stop studios, Lido Music & Arts Center - the first class outdoor music & arts festival venue in Indonesia, Lido World Garden - world-class family edutainment garden, Lapangan Golf 18-hole berstandar PGA yang dirancang oleh Ernie Els, dan MNC Park – theme park berkelas dunia yang pertama di Indonesia.

Akses menuju MNC Lido City pun sudah semakin mudah karena dapat ditempuh hanya 1 jam berkendara dari Jakarta melalui tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi). Tentunya ketika pembangunan proyek-proyek ikonik di KEK MNC Lido City selesai, kawasan Lido akan menjadi destinasi wisata baru kebanggaan Indonesia yang terlengkap dan terbesar di Asia Tenggara.

Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) menjadi salah satu strategi yang diterapkan oleh pemerintah dalam rangka mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional. Dikutip dari laman KEK.go.id, pembangunan KEK secara berkelanjutan akan memberikan kontribusi secara optimal dalam meraih pencapaian pembangunan yang lebih merata dengan tetap memperhatikan kemandirian ekonomi dan menggerakan sektor-sektor ekonomi domestik.

KEK MNC Lido City seluas 1.040 hektare di Bogor merupakan KEK Pariwisata yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021 yang ditandatangani Presiden Joko Widodo.