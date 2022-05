SUDAH tahu mau ke mana menghabiskan liburan panjang lebaran tahun ini? Anda bisa berkunjung ke Bali sebagai salah satu destinasi unggulan dan prioritas di Indonesia. Di Pulau Dewata tersebut, para wisatawan domestik maupun mancanegara (wisman) bisa menikmati keindahan pulau satu ini.

Selain pantainya, Bali juga dikenal deng club beach yang bisa Anda sambangi untuk bersantai, dan menikmati suasana Bali yang indah dan memesona. Serta dapat membuat liburan Anda jadi semakin seru.

Dilansir dari berbagai sumber, berikut ini empat club beach yang terkenal di Bali. Bisa Anda singgahi untuk menikmati segala fasilitas, serta pemandangan sekitarnya.

Cattamaran Beach Club, Badung

Cattamaran Beach Club berlokasi di Badung, Bali. Merupakan salah satu keluarga dari Ini Vie Hospitality, yaitu management hospitality terbaik di Bali. Serta telah banyak dinobatkan sebagai #1 Best Beach Club in Bali.

Di Cattamaran Beach Club ini, Anda dapat menikmati berbagai fasilitas seperti sunset pool party, yang mana berlatar pasir putih dan indahnya jingga sunset khas Pantai Melasti.

(Foto: Instagram/@cattamaranbali)

Assistant Marketing and Event Manager Ini Vie Hospitality, Pram mengatakan terdapat juga Sea and She dan Saxofoam merupakan tajuk dari kedua sunset pool party Cattamaran yang masing-masing dilangsungkan setiap hari Jumat dan Minggu, ditiap minggunya.

Di mulai dari Sea and She yang mengangkat tema swim-wear dan pesta kolam renang dengan puluhan ribu bola berwarna pastel, siap menyambut akhir pekan para tamu.

"Tak kalah keren, foam party yang diiringi oleh alunan Saxophone yang membuat suasana menjadi magis siap menjadi penutup weekend-mu," katanya.

Manarai Beach House, Nusa Dua

Kemudian ada Manarai Beach House, yang terletak di Nusa Dua, Bali. Merupakan bagian dari Ismaya Group dan menaungi sejumlah restoran, serta bar terkenal seperti SKYE dan Blowfish di Jakarta.

Di beach club satu ini, Anda dapat menikmati berbagai fasilitas yang bisa memanjakan liburan. Terdapat restoran, danwine shopdi Nusa Dua. Suasananya teduh dan menyenangkan, melihat pemandangan di tempat satu ini.

(Foto: Instagram/@manaraibali)

Lalu Anda juga bisa berenang di salah satu dari dua kolam renang yang disediakan. Sembari merasakan panasnya matahari Bali, yang bisa membuat kulit menjadi nampak eksotis, jangan lupa pakai sunblock.

Buka mulai dari pukul 09.00 hingga 01.00 Wita, Anda dapat menikmati sarapan, brunch, makan siang, hingga makan malam di Manarai Beach House.

Omnia Dayclub, Uluwatu Ingin merasakan sensasi berenang di kolam renang, sambil melihat laut lepas.? Anda bisa datang ke Omnia Dayclub. Berlokasi di Uluwatu, Bali di sini Anda akan diwarkan dengan lounge yang berdiri di atas laut lepas. Kemudian di belakang lounge, terdapat infinity pool yang menghadap laut lepas, lengkap dengan kursi santai di tengah kolam renang. Nah, di sinilah Anda dapat melihat pemandangan laut lepas di Uluwatu, sambil berjemur dan berenang. (Foto: Instagram/@jkusno) Selain itu, terdapat juga spot-spot menarik untuk berfoto. Dan tentunya arsitektur di beach club ini cukup menarik dan Instagramable, bisa melengkapi koleksi foto-foto di sosial media (sosmed). Di sini juga terdapat restoran Jepang yang bernama Sake no Hana. Menyajikan menu-menu andalan yang harus Anda coba, di antaranya Aburasoba, Seared Salmon, dan Chirasi Sashimi. Selain itu terdapat juga menu bertema western seperti Chicken Karaage, Quesadilla, dan aneka sandwich. La Brisa, Canggu Berlokasi di Canggu, Bali La Brisa merupakan beach club yang menawarkan nuansa berbeda dari yang lainnya. Konsep yang diusung adalah bernuansa tropis. Anda bisa duduk santai di atas bean bags atau berenang di kolam renang yang menghadap langsung ke laut lepas. Terdapat berbagai spot menarik yang bisa Anda abadikan, untuk melengkapi koleksi foto-foto kekinian dan Instagramable di sosial media. Anda juga bisa menikmati berbagai menu andalan di sini. Beberapa di antaranya seperti salad bowl,aneka tapas,dan sushi. Tak lupa juga memesan signature cocktails La Brisa yang terkenal segar. Di La Brisa juga menyediakan aneka minuman beralkohol lain seperti whiskey, scotch,dan bourbon. Tapi tenang saja, bagi Anda yang tidak minum alkohol bisa memesan smoothies atau home made ice tea yang rasanya tak kalah nikmat dan segar.