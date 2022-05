JUMLAH pengunjung di objek wisata alam The Lawu Park di Desa Gondosuli Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar Jawa Tengah, selama libur Lebaran 2022 atau Idul Fitri 1443 Hijriah meningkat dibanding hari-hari sebelumnya.

"Pengunjung di objek wisata The Lawu Park Tawangmangu Karanganyar, Lebaran tahun ini, pada Rabu (4 Mei) atau H+1 Lebaran mencapai 4.000 orang atau meningkat dibanding Selasa (3 Mei) atau Lebaran 2, sebanyak 1.500 orang," kata Manager The Lawu Park Tawangmangu Anggun Nila Monica, di Karanganyar, Kamis (5/5/2022).

Bahkan, pengunjung objek wisata The Lawu Park Tawangmangu selama bulan puasa rata-rata hanya sekitar 100 orang per hari. Jadi Lebaran ini banyak masyarakat yang mudik Lebaran menyempatkan diri lakukan kunjungan di tempat wisata alam di lereng Gunung Lawu ini.

Kendati demikian, kata Anggun, meski kondisi sudah membaik sehingga pemerintah memberikan kelonggaran bisa mudik pada Lebaran tahun ini, tetapi masih pandemi sehingga pengunjung tetap menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker.

Dari 4.000 pengunjung di wisata tersebut, kata Anggun, dengan cara dibatasi setiap periode hanya 1.500 pengunjung yang diizinkan masuk objek dan bergantian jika pengunjung lain sudah ke luar dari lokasi wisata sehingga tidak sampai terjadi kerumunan di dalam lokasi.

Pengunjung di objek wisata The Lawu Park Tawangmangu Karanganyar, datang dari daerah luar kota seperti Solo Raya, Semarang, Jakarta, Bandung dan Surabaya.

Bahkan, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo bersama keluarga menyempatkan diri berkunjung ke Wisata The Lawu Park Tawangangu, Karanganyar, pada Selasa 3 Mei 2022 atau Lebaran kedua .

The Lawu Park di Tawangmangu Karanganyar selain menyuguhkan taman salju yang menjadi andalan juga wahana lain seperti berkuda, fliying fox, taman bunga, rumah pohon, jembatan jalatunda, jelajah Jeep, Trail, Highrope, Taman kelinci, Taman domba, 3 Demensi, Jeep mini.

Bahkan, The Lawu Park juga banyak swafoto deck, spot swafoto tematik, lokasi kamping, resto dan kafe dengan suasana udara yang sejuk pemandangan pegunungan Lawu. Pengunjung yang akan menikmati keindahan pemandangan alam pegunungan dengan sejuknya udara dapat datang ke The Lawu Park selama Lebaran biaya retribusi Rp25.000 per orang.

"Arus lalu lintas menuju objek wisata The Lawu Park masih lancar dan aman. Sedangkan, di kawasan Pasar Tawangmangu pada Rabu (4 Mei), sempat terjadi kepadatan kendaraan pada siang hari," kata Anggun.

Sementara itu, kondisi arus lalu lintas yang menuju ke tempat-tempat wisata di Tawangmangu, Ngargoyoso, dan Karangpandan Karanganyar, Kamis hingga pukul 09.30 WIB masih berjalan aman dan lancar. Memang ada peningkatan volume kendaraan yang menuju arah naik ke Tawangmangu, tetapi tetap lancar dan aman. Kepala Satuan Lalu lintas Polres Karanganyar AKP Yulianto mengatakan kondisi arus lalu lintas ke tempat-tempat wisata seperti ke Tawangmangu, Ngargoyoso dan Karangpandan Karanganyar, hingga pukul 09.30 WIB, masih aman dan lancar. "Jika terjadi kepadatan arus lalu lintas di tempat-tempat wisata akan ada pengalihan arus dengan sistem buka tutup untuk mengantisipasi kemacetan," kata Kasat Lantas. Kasi Humas Polres Karanganyar AKP Agung Purwoko menambahkan pihaknya mengimbau masyarakat yang akan pergi ke tempat wisata Tawangmangu, Karangapandan, dan Ngargoyoso Karanganyar lebih baik berangkat pada pagi hari. Karena, kata dia, pihaknya akan memprioritaskan kendaraan arus lalu lintas yang turun dari Tawangmangu atau daerah wisata lainnya, mulai pukul 13.00 WIB untuk mengantisipasi terjadi kemacetan. Sehingga, jika berangkat naik ke Tawangmangu pada siang hari akan kesulitan karena dilakukan rekayasa jalur wisata oleh Polres Karanganyar. "Kami juga mengimbau kepada masyarakat tetap menjaga prokes menggunakan masker karena masih pandemi," katanya.