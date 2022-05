10 FINE dining di Bandung. Bandung terkenal karena keindahan dan romantisnya yang melekat di setiap sudut kota. Tak heran jika dikenal dengan julukan 'Paris van Java'.

Di berbagai sudut kotanya terdapat restoran dan tempat-tempat yang memberikan fasilitas terbaik. Termasuk salah satunya adalah restoran fine dining di Bandung yang siap membuat acara makan bersama pasangan dan kolega semakin sempurna.

Meski beberapa restoran menerapkan aturan table manner yang sedikit ketat, namun bagi beberapa kalangan, pelayanan demikian membuat acara dining semakin istimewa.

Lantas, restoran mana saja yang termasuk fine dining terbaik di Bandung? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

The Restaurant – Hotel Padma

The Restaurant by Hotel Padma. termasuk restoran fine dining yang unik di Bandung. Terletak di atas lembah hijau yang memberikan hembusan angin segar.

Suasana romantis ini akan membuat kamu merasakan suasana yang berbeda sambil menikmati masakan Asia dan Eropa terbaik.

Setiap hidangan dibuat dengan indah layaknya sebuah karya seni, dijamin akan memberikan cita rasa yang luar biasa. Kamu juga dapat menikmati berbagai macam kopi panggang, teh pilihan, jus segar, pilihan anggur, cerutu, dan makanan ringan yang dikelilingi oleh keindahan alam.

(Foto: Instagram/@padmabandung)

Restoran fine dining satu ini cocok untuk pertemuan kecil atau pertemuan minum teh bersama kolega, pasangan, maupun keluarga.

Untuk harganya kisaran Rp250.000 The restaurant dan Rp 1.800.000 per 2 orang (Theme Dinner). Lokasinya di Jalan Rancabentang No. 56-58, Ciumbuleuit, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.

Jing Paradise Chinese Fine Dining Restaurant

Kata siapa makan Chinese food tidak bisa menjadi hidangan cantik dan mewah? Tempat satu ini menarik untuk didatangi bersama keluarga karena tempatnya yang nyaman.

Kalau kamu merasa kurang privasi, disini pun bahkan ada ruang VIP yang bisa kamu pesan. Menu Chinese food berkualitas dapat kamu coba ketika kamu datang ke Jing Paradise yang berada di dalam Grand Mercure Hotel.

Aneka menu yang diolah menjadi sajian fine dining yang lezat seperti angsio kambing, lobster salad, hingga foie gras cocok buat jadi santapan bersama keluarga dan orang-orang terdekat untuk merayakan hari spesial.

Harganya kisaran Rp500.000 dan berlokasi di Jalan Dr. Setiabudi No. 269-275, Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat.

(Foto: Instagram/@jingparadise)

Atmosphere Resort Café

Restoran satu ini dapat dikatakan mengusung konsep restoran casual ketimbang fine dining.

Namun dengan pemandangan, dan citarasa makanan yang sekelas resto formal, maka Atmosphere cocok dijadikan sebagai referensi untuk makan malam bersama pasangan, keluarga, maupun kolega.

Dengan menu Indonesia yang dihidangkan dapat membuat suasana lebih hangat. Lokasinya di Jalan Lengkong Besar No.97, Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat.

Fresco Restaurant Pasir Kaliki

Ingin mencoba hidangan fine dining Bandung yang berkelas dari para Chef Hilton Hotel? Kamu bisa datang ke Fresco Restaurant yang memiliki berbagai thematic menu setiap bulannya.

Menu sederhana bisa disulap menjadi menu fine dining mewah. Selain menu-menu lezatnya, tersedia juga koleksi wine berkualitas yang bikin dinner lebih sempurna.

Harganya juga tak terlalu mahal, mulai dari Rp200.000. Lokasinya di Hilton Bandung, Jalan HOS Tjokroaminoto No. 41-43, Arjuna, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat.

The Valley Bistro Café Ingin mencoba suasana fine dining yang berkesan? Coba saja kunjungi The Valley Bistro Cafe. Restoran yang terletak di puncak bukit ini memang menyajikan pengalaman dining yang tidak biasa. Pemandangan malam yang gemerlap karena cahaya lampu kota Bandung dapat dilihat jelas dari sini. Berbagai masakan eropa dan Asia bisa kamu coba disini. Seperti: Goulash Soup, Steak, Misoshiru dan masih banyak lagi. Harganya pun cukup terjangkau berkisar Rp350.000 per 2 orang. Lokasinya di Jalan Lembah Pakar Tim. No. 28, Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kota Bandung, Jawa Barat. The 18th Restaurant and Lounge Restoran yang berada di lantai 18 The Luxury Trans Hotel ini memang selalu menjadi pilihan. Ambien, view dan suasana rooftop restoran ini yang terbaik dibanding dengan yang lainnya. Untuk aturan makan memang tidak terlalu formal, bisa dikatakan lebih semi formal. Namun tetap menampilkan kesan mewah. BACA JUGA: 10 Tempat Wisata di Bandung Barat yang Wajib Dikunjungi (Foto: Instagram/@the18th_tlh) Berbagai makanan eropa mulai dari appetizer, maincourse, dan dessert siap menemami makanmu. Waiter & Waitress yang terlatih dengan baik, siap melayani kamu dengan sangat baik. Jika ingin mendapatkan pengalaman yang mengesankan, disarankan untuk memilih dinner time. Pasalnya, kamu akan melihat pemandangan kota Bandung dari ketinggian. Harganya mulai dari Rp500.000 dan lokasinya di The Trans Luxury Hotel, Lantai 18, Jalan Gatot Subroto No. 289, Cibangkong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Cantigi Fine Dining Bandung Cantigi Wine & Dine menawarkan cita rasa Indonesia yang kaya akan nuansa substansial yang diciptakan dan elaborasi dalam gaya masakan seni. (Foto: qraved.co) Restoran ini menawarkan pengalaman bersantap yang lebih santai dan formal dengan menu baru yang unik. Mulai dari ala carte hingga set menu dengan harga yang kompetitif. Harganya kisaran Rp250.000, beralamat di Hotel Papandayan, GF, Jalan Jenderal Gatot Subroto 83, Malabar 40262, Bandung. The Wind Chime By Chef Felix Saat pertama kali datang, kamu tidak akan mengira bahwa restoran ini adalah salah satu restoran yang akan memberikan pengalaman fine dining yang mengesankan. Berbagai masakan eropa yang di garnish oleh Chef Felix ini patut menjadi daya tarik utama. Suasana klasik ambience The Wind Chime, di tambah citarasa eropa akan membuatmu mengerti mengenai citarasa lebih baik. Harganya mulai dari Rp300.000 dan beralamat di Jalan Arjuna, RW.01, Arjuna, Cicendo, Bandung. Saka Bistro & Bar Restoran ini menggunakan konsep green house dengan jendela-jendela yang lebar sehingga pencahayaan alami siang menjadi optimal. Selain itu restoran ini terlihat begitu asri karena penempatan tanaman yang pas. Tempat duduk di restoran ini terbagi tiga, yaitu bagian indoor, outdoor, semi outdoor. Bagian indoor adalah bagian paling mewah, dengan sofa-sofa yang nyaman dan lighting yang sedikit remang. Bagian outdoor dan semi outdoornya menggunakan kursi taman. Uniknya di bagian menggunakan atap kaca bening sehingga pengunjung bisa terpapar matahari tanpa harus takut kebasahan saat hujan. Restoran ini sangat nyaman dan direkomendasikan untuk semi formal dining, casual dining hingga berkumpul bersama kolega. Harganya kisaran Rp200.000 dengan pilihan menu Indonesia, Italia dan Internasional. Lokasinya di Jalan Karangsari No. 2, Pasteur, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat. (Foto: Instagram/@sakabistrobar) Belle Vue Roof Top 24 Hours French & Italian Bistro Belle Vue termasuk salah satu restoran fine dining Bandung yang terdapat di dalam GH Universal. Restoran fine dining satu ini menyajikan sajian khas eropa. Tempat makan ini yang menjadi daya tariknya adalah bangunan yang sering digunakan baik di film Indonesia ataupun Movie Video. Semua sudut Belle Vue sangat cocok untuk spot foto. Restoran ini mengusung konsep luxury, namun tetap menampilkan casual style. Sehingga tidak ada aturan table manner yang ketat seperti restoran fine dining pada umumnya. Harga yang ditawarkan masih cukup sesuai kantong, dengan Rp300.000 kamu sudah dapat menikmati beberapa course. Lokasinya di Green Hill Universal Hotel, Jalan Dr. Setiabudi No. 376, Ledeng, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat 40143.