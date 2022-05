16 RESTORAN mewah di Jakarta Selatan yang cocok untuk dinner akan dibahas pada artikel kali ini. Bagi anda yang sedang berencana untuk makan di restoran mewah bersama keluarga atau pasangan, wajib menyimak artikel kali ini.

Jakarta Selatan dikenal dengan kemewahannya. Salah satunya adalah restoran mewah yang kian menjamur di kawasan ini. Apalagi kawasan SCBD dan Jalan Senopati. Daripada penasaran, berikut adalah 16 restoran mewah di Jakarta Selatan cocok untuk dinner.

Henshin Restaurant

Restoran mewah yang satu ini sangat populer. Pasalnya, restoran ini berada di rooftop tertinggi dengan view yang indah di malam hari. Anda akan kesulitan mendapatkan tempat jika tidak reservasi terlebih dahulu.

Lokasi: The Westin Jakarta, Lt. 67-69, Jalan Hr. Rasuna Said No. RT.2, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12940.

Vong Kitchen

Vong Kitchen adalah restoran yang tepat anda kunjungi jika ingin dinner bersama keluarga. Disini menyediakan menu khusus anak-anak dan juga berbagai menu untuk orang dewasa.

Lokasi: Alila SCBD Jakarta, Lot 11, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12190.

Akira Back Jakarta

Bagi pecinta makanan Jepang, anda bisa datang ke Akira Back Jakarta. Selain bisa dinner romantis dengan pasangan, anda juga bisa datang kesini bersama keluarga karena tempatnya memang ramah keluarga.

Lokasi: Jalan Setia Budi Selatan No.7, Kuningan, Setia Budi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12910.

Osteria Gia

Nah, bagi para kawula muda, cobalah untuk datang ke Osteria Gia jika ingin suasana resto yang cozy dan anak muda banget. Di sini ada dua tempat, indoor dan outdoor.

Lokasi: Pacific Place Mall, Ground Level Unit G-05D, SCBD Lot. 3-5 Jalan Jendral Sudirman Kav.52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kebayoran Baru, South, RT.5/RW.3, Senayan, Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12190.

Hakkasan Jakarta

Untuk bisa makan disini, setidaknya anda harus reservasi H-2 sebelum acara. Pasalnya, restoran ini sangat populer dan ramai pengunjung. Tak hanya menyajikan menu yang lezat, namun pelayanan yang ramah dan show atraktifnya menjadi salah satu daya tarik tempat ini.

Lokasi: SCBD, Lot 11, Jalan Jend. Sudirman No. RT.5, RT.5/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12190.

The Edge Bistro & Mojito Bar Dinner romantis di The Edge tidak akan membuat kantung anda kering. Karena menu makannnya masih cukup ramah dikantong. Tak hanya itu, tempatnya memiliki view yang menarik. Lokasi: Kemang Icon, Jalan Kemang Raya No.1, Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12730. Lobbyn Sky Terrace Lobbyn Sky Terrace merupakan tempat makan dengan pilihan view rooftop atau pool. Keduanya memiliki pemandangan yang indah. Cocok untuk candle light dinner dengan pasangan. Lokasi: Liberta Hotel Kemang, Jalan Kemang I No. 6, RT.11/RW.1, Bangka, Mampang Prapatan, South Jakarta City, Jakarta 12730. Bottega Ristorante Restoran yang satu ini mengusung konsep khas Eropa. Desain interior dan eksteriornya tentu mendukung sekali untuk dinner romantis. Selain itu, di sini juga ada ruang private yang bisa anda booking. Lokasi: Gedung Fairground Jalan Jend Sudirman Kavling 52-53 Lot 14 SCBD, RT.5/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12190. Amuz Gourmet Sebelum datang ke sini, pastikan anda sudah reservasi minimal H-2. Sebab, tempat ini tidak melayani tamu tanpa udangan/invitation. Lokasi: The Energy Building, 2nd Floor, Lot 11A, SCBD Jalan Jenderal Sudirman No. Kav. 52-53, RT.5/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12190 Odysseia Restoran mewah yang satu ini berada di Pasific Place. Ada banyak sajian makanan yang bisa anda coba, mulai dari western hingga indonesian food. Lokasi: Pacific Place-South Lobby Ground Floor Kav. 52-53, Jalan Jend. Sudirman, Senayan, Kebayoran Baru, RT.5/RW.3, Senayan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12190. Okuzono Japanese Dining Okuzono Japanese Dining memiliki konsep tradisional-modern dengan suasana yang nyaman. Anda bisa memesan private room untuk dinner bersama keluarga atau pasangan. Lokasi: Jalan Suryo No.1, Rawa Baru, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12180. Eastern Opulence Restaurant Restoran mewah dengan gaya klasik ala Eropa ini tentu harus anda coba. Lokasi: Jalan Cipaku I No.85, RW.4, Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12170. Plataran Dharmawangsa Konsep Jawa begitu kental di restoran mewah ini. Disini tidak ada private room, jadi jika ingin candle light dinner anda harus reservasi terlebih dahulu. Lokasi: Jalan Dharmawangsa Raya No. 6, RT.4/RW.2, Pulo, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta 12160. Haidilao Hot Pot Haidliao Hot Pot sudah tidak diragukan lagi kelezatannya. Tempat makan yang satu ini selalu ramai dikunjungi. Nah, selama mengantri anda bisa sembari menikmati snack, es krim, dan minuman. Lokasi: Gandaria City, Lantai Ground, Mainstreet Dining, Jalan Sultan Iskandar Muda, Gandaria, Jakarta Selatan. PASOLA The Ritz-Carlton Hotel Jakarta Pacific Place Restoran mewah yang satu ini berada di hotel mewah The Ritz-Carlton. Ada berbagai macam hidangan dengan cita rasa khas Indonesia. Signature dish yang ada disini adalah Barramundi Dabu-dabu, sop buntut, dan AYCE buffetnya. Lokasinya berada di Hotel The Ritz Carlton Pacific Place, Lantai 6, Jalan Jenderal Sudirman, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Botanica Botanica mengusung konsep tumbuhan hijau dengan desain yang minimalis. Suasananya pun nyaman dan tenang. Ada tempat indoor, outdoor, dan juga private room yang bisa anda pilih sesuai kebutuhan anda. Lokasi berada di ASHTA District 8, Lantai Ground, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, SCBD, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.