DESTINASI wisata seru di Jabodetabek bisa menjadi referensi buat Anda yang ingin menghabiskan waktu libur Hari Raya Waisak 2022 bersama keluarga.

Libur panjang Waisak memang asyik dijadikan momen berkumpul dengan keluarga dan mengunjungi tempat wisata bersama.

Nah, agar liburan jadi lebih seru, berikut telah MNC Portal Indonesia rangkum dari berbagai 10 destinasi wisata seru di Jabodetabek yang bisa dikunjungi bareng keluarga saat liburan Waisak.

1. Taman Impian Jaya Ancol

Taman Impian Jaya Ancol bisa menjadi destinasi wisata Jabodetabek seru buat mengisi liburan. Tempat ini dilengkapi dengan berbagai wahana hiburan, mulai dari jejeran pantai, wahana 4 Dimensi, Gelanggang Samudera, Dunia Fantasi, Samudera Atlantis, Sea World dan masih banyak wahana baru lainnya.

Ancol (Okezone.com/Heru)

Pengunjung juga bisa mengunjungi Eco-Park dan Ocean-Park, serta Pasar Seni agar suasana lebaran semakin berkesan. Menariknya lagi, ada banyak promo di tempat ini. Lokasinya berada di Jakarta Utara, tepatnya di Jl. Lodan Timur No.7, RW.10, Ancol, Kec. Pademangan.

2. Kepulauan Seribu

Ingin menghilangkan penat dari hiruk pikuk perkotaan? Kamu bisa memanjakan diri dengan naik kapal dari Ancol ke pulau-pulau memesona di Kepulauan Seribu. Salah satu pulau yang paling banyak dikunjungi, yaitu Pulau Pramuka.

Anda bisa menikmati keindahan alam bahari bawah laut yang luar biasa dengan snorkeling. Ketika snorkeling, kamu akan melihat keindahan terumbu karang dan ikan-ikan yang sangat menarik di sini. Desiran angin laut dan keindahan pulau ini pun bisa membuat pikiran kamu kembali segar.

3.Go! Wet Waterpark

Go! Wet Waterpark bisa menjadi destinasi wisata Jabodetabek pilihan jika ingin memanjakan diri sambil main air di Kota Bekasi yang terkenal sebagai salah satu kota terpanas di Indonesia.

Di sini, Anda bisa menjajal berbagai macam wahana air yang mengasyikkan, mulai dari Go! Splash, Go! Boomer, Go! Twist, hingga Go! Wave. Setiap wahana menawarkan keseruan yang berbeda-beda, seperti ombak buatan, corong buatan raksasa, dan lain sebagainya.

4.Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Semua serba-serbi mengenai Indonesia bisa Anda jumpai di Taman Mini Indonesia Indah (TMII). Mulai dari rumah adat, pakaian adat hingga hiburan lainnya. Biasanya TMII juga mengadakan berbagai event terjadwal yang bisa Anda tonton.

Ada pula berbagai wahana yang buka, seperti Taman Burung, Museum Komodo, Dunia Air Tawar, Kereta Gantung, Taman Legenda Keong Mas, Skywold, SS Waterpark, Museum, dan Anjungan Daera. Tentu saja liburan Anda terasa semakin seru jika berkunjung ke tempat ini.

5. Kebun Binatang Ragunan

Kebun Binatang Ragunan juga menjadi salah satu destinasi wisata Jabodetabek favorit kala hari libur. Ragunan sangat cocok bagi kamu yang ingin berlibur sambil menikmati satu-satunya kawasan hijau terluas di Jakarta.

Di sini, anak-anak bisa belajar berbagai macam binatang yang jarang dilihat di kehidupan sehari-hari, seperti harimau, jerapah, gajah, aneka burung, dan masih banyak lainnya. Ada pula beberapa wahana seru yang bisa dinaiki oleh anak-anak, seperti kuda tunggang, onta tunggang, atau taman satwa anak.

6. Museum di Jakarta Suka dengan sejarah? Anda bisa ajak keluarga menghabiskan libur Lebaran dengan mengunjungi berbagai museum yang berada di Jakarta. Diantaranya Museum Sejarah Jakarta, Museum Joang'45, Museum Prasasti, dan Museum M.H Thamrin. Tak hanya memanjakan mata dan menghilangkan penat, tempat wisata ini juga bisa memberi edukasi bagi pengunjungnya. Misalnya saja Museum Prasasti, ada banyak prasasti peninggalan Belanda, seperti koleksi prasasti nisan kuno, koleksi kereta jenazah antik, prasasti peresmian pada masa pendudukan kolonial dulu hingga miniatur makam khas dari 27 provinsi di Indonesia di sini. Anda juga bisa mendapatkan spot foto terbaik di museum-museum Jakarta. 7. Scientia Square Park Berada di tengah kawasan Gading Serpong, Tangerang, Scientia Square Park bisa Anda kunjungi jika ingin bermain bersama hewan-hewan menggemaskan, seperti alpaca dan mini donkey. Tempat ini menawarkan konsep hijau modern, sehingga Anda bisa mencuci mata dan mendapatkan spot foto yang cantik di sini. Jika Anda suka memacu adrenalin, kamu juga bisa mencoba wahana wall climbing yang dilengkapi dengan pengaman dan pelindung sesuai standar keamanan. Seru kan? 8. Devoyage Bogor Jika Anda menginginkan suasana berbeda seperti suasana khas Eropa, kamu bisa mengunjungi destinasi wisata Devoyage Bogor. Tempat ini mengusung konsep Eropa, semua bangunan dan pernak-perniknya memiliki karakteristik khas Eropa yang kental. Maka dari itu, Devoyage juga disebut sebagai Kampung Eropa Bogor. Terdapat replika Menara Eiffel, Menara Pisa, dan ikon-ikon Eropa lainnya. Menjelang malam, suasana di Devoyage makin syahdu dengan kerlap-kerlip lampunya. Tak hanya itu banyak wahana permainan serta banyaknya spot foto yang Instagramable. 9.Cimory Riverside Kalau ingin kulineran sambil jalan-jalan, Anda bisa mampir ke Cimory Riverside di Jalan Raya Puncak Gadog, Bogor. Anda akan disuguhkan dengan pemandangan alam pegunungan yang indah serta udara sejuk yang bikin nyaman. Selain kuliner yang lezat, Anda juga bisa mencoba berbagai wahana menarik, mulai dari Monster Aquarium, Museum Lulu, dan Cimory Forest Walk. Menariknya lagi, Anda bisa mengajak anak-anak melihat peternakan sapi secara langsung di sini. 10. Kebun Raya Bogor Ingin menikmati udara segar dan suasana yang asri di tengah kota? Anda bisa berkunjung ke destinasi wisata Kebun Raya Bogor. Ada berbagai bunga serta area sejarah yang menarik di sini, seperti pemakaman kuno Belanda, museum Zoologi, monumen Reinwardt, dan jembatan gantung. Ada pula sebuah danau yang eksotis ditumbuhi tanaman teratai, membuatnya terlihat sangat cantik saat dipandang. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan spot foto Instagramable yang ciamik untuk diunggah di media sosial.