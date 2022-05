NEW YORK memang menjadi salah satu destinasi favorit untuk pergi liburan. Mulai dari Patung Liberty, Empire State Building, Times Square hingga Brooklyn Bridge memiliki keindahan serta daya tariknya tersendiri.

Namun, rasanya kurang lengkap jika berlibur tanpa menjajal aneka kuliner di Negeri Paman Sam. Nah, ada satu restoran legendaris yang wajib Anda kunjungi di kota ini, yakni Katz's Delicatessen alias Katz's Deli. Restoran ini sudah berusia lebih dari 100 tahun, tepatnya dibangun sejak 1888.

Menariknya, restoran ini menjadi lebih terkenal sejak film 'When Harry Met Sally' syuting di tempat ini, yang beradegan lucu dan sangat berkesan dengan dialog, "I'll have what she's having." Tak hanya itu saja, Katz's Deli juga dijadikan tempat pertemuan Johnny Depp dengan kontak FBI di film Donnie Brasco.

Akun TikTok @floandday membagikan pengalamannya mengunjungi tempat tersebut. Lewat unggahannya, sang pemilik akun mengatakan, jika setiap pelanggan yang memasuki Katz's akan diberikan tiket bernomor yang dicetak. Jika hilang, pelanggan akan dikenakan denda sebesar USD50.

"Tapi kalau sampe hilang pun katanya mereka bakal bantu cariin," katanya dalam video, seperti dikutip MNC Portal.

Di dalam restoran, pelanggan akan disambut dengan foto-foto artis ternama hingga pejabat tinggi di dinding. Aroma khas dan gurih dari toko pun akan langsung tercium sesampainya di sana.

(Foto: Instagram/@katzsdeli)

Cara memesannya, sama seperti Indonesia, pelanggan hanya perlu mengantre di depan tulisan 'cutter' yang berjajar di sisi restoran. Menariknya, restoran ini memberikan tester daging terlebih dahulu sebelum memesan. Sehingga, pelanggan pun tidak akan galau dalam memilih menu.

Harga menunya sendiri memang cukup mahal, dimulai dari Rp304 ribu untuk satu sandwich. Menu yang paling terkenal adalah beef pastrami sandwich (daging sapi asap dengan bumbu merica) yang dianggap terenak di New York.

Meski sedikit pricey alias mahal, tapi makanan di sini disebut-sebut memang sangat worth it untuk dibeli, karena sandwich itu memiliki tumpukan daging pastrami yang sangat banyak dan tebal. Bahkan, restoran ini bisa menjual hampir 6.800 kg pastrami dalam seminggu.

"Lihat aja dagingnya satu sandwich kayak segitu tebalnya," ucap pemilik akun.

Pemilik akun juga memperlihatkan momen saat mencicipi sandwich tersebut. Saking tebalnya daging sandwich itu sampai tak bisa digigit secara penuh.

Tak lupa, si pemilik akun juga mengingatkan kepada netizen untuk memberikan uang tip kepada pelayan, minimal 15-20 persen dari total tagihan. Pasalnya, pemberian tip wajib dilakukan di Amerika Serikat.

Unggahan itu langsung dibanjiri beragam reaksi netizen. Tentu saja banyak yang tergiur dan penasaran dengan rasa sandwich itu. Tak sedikit pula netizen yang berharap bisa berlibur ke New York.

"Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salah satu kota yang paling pengen aku kunjungin🥺 semoga kesampean ke nyc aamiin," kata inta****.

"Yup, i've been to NY mungkin uda lebih dari 20x in my life so far, dan ga pernah gw miss Katz, it's just that damn good," kata wils****.

"Damm pastramiii," kata user****.