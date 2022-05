TERDAPAT empat destinasi wisata religi yang bisa dikunjungi saat perayaan Hari Waisak yang jatuh tepat pada Senin, 16 Mei 2022.Â

Tak hanya Candi Borobudur, berikut empat destinasi wisata religi lainnya yang bisa dikunjungi:

1. Vihara Buddhagaya Watugong, Semarang

Sejarah mencatat bahwa tempat ibadah sekaligus destinasi wisata yang berlokasi di kawasan Jalan Perintis Kemerdekaan, Watugong, Semarang dan berada tepat di depan Markas Kodam IV Diponegoro ini adalah Vihara pertama di Indonesia yang didirikan setelah keruntuhan Kerajaan Majapahit.

Selain itu daya tarik dari Vihara Buddhagaya Watugong ini adalah bangunannya yang luas dengan arsitektur yang sangat kental dengan nuansa Thailand dan Tiongkok. Sangat recommended untuk wisata dalam rangka libur Waisak nih!

Â

2. Candi Muaro Jambi, Provinsi Jambi

Perayaan Waisak di Pulau Sumatra dipusatkan di Candi Muaro Jambi. Saat perayaan hari raya umat Buddha itu, bangunan ini akan dipenuhi sekitar 1000 biksu yang datang dari berbagai wilayah di Sumatra. Puncak acara waisak sendiri diisi dengan festival pelepasan lampion sebanyak 1.000 (seribu) buah.

Selain itu, biasanya juga akan diadakan Festival Candi Muaro Jambi yang menampilkan pertunjukan seni dan budaya khas Jambi, kompetisi sastra tradisional, berbagai pameran dan bazar kuliner. Definisi all in one tourism nih, mulai dari wisata religi, budaya hingga kuliner. So jika kamu ingin berlibur Waisak, cobalah berkunjung ke sini!

3. Pagoda Pulau Kemaro, Palembang Sebagai daerah yang menjadi pusat dari salah satu kerajaan Buddha terbesar di masa lalu yakni Kerajaan Sriwijaya, mengunjungi Palembang saat Hari Raya Waisak adalah keputusan tepat untuk menghabiskan waktu liburan. Salah satu yang layak dikunjungi adalah Pagoda Pulau Kemaro, yang merupakan ikon utama dari Pulau Kemaro yang dikenal sebagai destinasi wisata sejarah dan tempat ibadah. Di Pagoda yang terdiri dari sembilan lantai tersebut, pengunjung dapat meyaksikan keindahan pulau yang dikelilingi oleh Sungai Musi ini. Di kawasan ini juga tersapat klenteng yang biasanya digunakan untuk tempat ibadah umat Buddha Palembang. Lokasi Pagoda Pulau Kemaro sendiri cukup strategis tidak jauh dari pusat Kota Palembang yakni hanya berjarak sekitar 10 km. Pulau Kemaro pun bisa dicapai dengan perahu yang bisa disewa dari dermaga Jembatan Ampera. 4. Vihara Dharma Bakti, Jakarta Bagi mayoritas umat Buddha di Jakarta biasanya akan mengunjungi Vihara Dharma Bakti untuk melakukan ibadah saat Hari Raya Waisak. Vihara yang berlokasi di Petak Sembilan, Glodok, Jakarta Barat ini juga menawarkan konsep wisata kuliner bagi siapa saja yang berkunjung dan jalan-jalan di kawasan tersebut untuk mencicipi ragam kuliner khas Hari Raya Waisak. Warga Ibukota yang bingung menghabiskan waktu saat libur Waisak, mending ke sini ajadeh!