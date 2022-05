SEBANYAK 15 restoran all you can eat Semarang yang bisa dikunjungi ketika berliburan. All You Can Eat atau AYCE adalah sebuah konsep restoran yang tengah digandrungi di Indonesia.

AYCE menyajikan hidangan yang bisa anda ambil sepuasnya dengan hanya membayar satu harga. Menunya bervariasi, mulai dari menu pembuka, menu utama, menu penutup, hingga snack. Berikut 15 restoran all you can eat Semarang yang dirangkum Okezone:

1. Hanamasa

Resto AYCE yang satu ini sudah sangat terkenal di berbagai kota. Hanamasa adalah resto AYCE dengan konsep Jepang. Di sini terdapat berbagai macam menu khas Jepang, mulai dari daging-dagingan hingga dessert-nya. Harganya mulai dari Rp180.000/ orang.

2. Shabu Auce

Shabu Auce hadir dengan terobosan baru. Individual pot, pilihan kuah yang beragam plus saus yang variatif menjadikan Shabu AUCE lebih dari shabu-shabu pada umumnya.

Menikmati shabu-shabu kini terasa makin seru. Alih-alih harus berbagi panci dengan orang lain dan harus puas dengan pilihan kuah yang monoton, Shabu AUCE justru hadir mendobrak pakem lama konsep memasak shabu-shabu.

(Foto: Instagram/@shabuhen)

3. Shabu Hen

Salah satu All you can eat shabu and grill di Ruko Citra Grand ini mempunyai harga yang terjangkau. Kamu bisa memilih dan mengambil daging sepuasnya. Di sini tersedia wagyu dan mozarella yang digemari oleh banyak orang.

4. Hey Steak

Nah, bagi pecinta AYCE, tak salah jika Anda meluangkan waktu untuk menikmati hidangan di resto Heysteak.

Konsep ini langsung diterima para pecinta AYCE. Yang disajikan adalah aneka olahan daging sapi wagyu berkualitas dengan rebusan kuah kaldu berisi irisan daging yang tipis dan sayur-sayuran dalam satu wadah.

Anda juga bisa makan wagyu dan mozarella yang meleleh sekaligus. Tentu sensasinya berbeda. Ini menjadi ciri khas Heysteak yang bisa membuat lidah pengunjung bergoyang.

5. Shabu-Q

Shabu-Q adalah salah satu restoran shabu-shabu yang wajib kamu sambangi. Berlokasi di Jalan Letnan Jendral S Parman Nomor 56, restoran yang buka sejak Februari 2017 ini cukup ngehit di kalangan masyarakat Semarang. Rasanya yang khas plus konsep buffet (prasmanan) yang mereka tawarkan memang begitu menarik minat pembeli.

6. Gang Gang Sulai

Gang Gang Sullai adalah restoran Korea yang mengambil spesialisasi menu bakaran. Sesuai konsepnya, maka menu yang dihidangkan pun berasal dari Negeri Ginseng.

Gang Gang Sullai diambil dari nama sebuah permainan tradisional di Korea. Permainan tersebut kerap dilakukan oleh anak-anak ketika bulan purnama tiba. Itu sebabnya, logo Gang Gang Sullai diberi warna kuning yang berarti bulan purnama, juga merah dan biru yang memiliki makna anak-anak yang sedang main bersama sambil bergandengan tangan.

7. Kobe Garden Restoran ini menyediakan sekitar 100 menu yang merupakan masakan Korea dan Jepang. Harganya pun cukup terjangkau. 8. Shabu Zen Restoran ini menyediakan paket dengan harga cukup terjangkau yaitu sekitar Rp88 ribu saja. Pilihan dagingnya juga sangat padat dan juga memiliki banyak macam makanan utama dan penutup. 9. Tabeyou Restoran AYCE ini bisa memilih daging dan kuah sesuai selera. Selain itu, ada juga takoyaki dan kimbab yang bisa kamu coba. 10. Oppa Galbi Restoran ini cukup terkenal di Jakarta, untuk itu beberapa diantaranya dibuka di Semarang. Oppa Galbi memiliki tiga pilihan menu barbeque all you can eat yang bisa kamu nikmati. Di antaranya adalah Premium Wagyu Saikoro, Premium Sliced Beef, Tasty Sliced Beef, dan Chicken. 11. Shaburi & Kintan Buffet Restoran BBQ Jepang yang banyak ditemui di mall-mall mewah ini memang jadi salah satu restoran AYCE favorit banyak orang. Tinggal pilih paket AYCE sesuai kantung, Anda bisa menikmati daging panggang dan aneka side dish sepuasnya. 12. Simhae Tempat makan ini memiliki 2 paket yaitu normal dengan harga Rp99.000 dan premium dengan harga Rp110 ribu. 13. Pochajjang Pochajjang Korean BBQ cukup ramai dikunjungi penikmat daging. Di sini menyediakan beberapa paket BBQ dengan harga yang ramah di kantong. Selain itu menghadirkan saus khas Korea. 14. Meat Lovers Restoran ini menyediakan makanan dengan harga terjangkau yaitu Rp95.000. Beberapa makanan yang bisa kamu coba yaitu sirloin, ayam, bakso ikat, sayuran, dan lain-lain. 15. Hellthy BBQ and Grill Restoran ini memiliki banyak pilihan makanan seperti aneka seafood, smoked beef, fatty beef, bacon, dan lain sebagainya. Selain itu juga bisa menikmati makanan penutup berupa es krim.