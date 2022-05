WISATA Cimory Semarang atau biasa disebut Cimory Ungaran menjadi salah satu wisata yang paling populer dan banyak dikunjungi. Tak hanya oleh warga lokal Semarang saja, namun wisatawan dari daerah lain juga.

Sesuai namanya, Cimory Ungaran atau Cimory On The Valley in berada di daerah Ungaran, Semarang. Wisata Cimory ini mengusung konsep wisata edukasi dairy, sehingga anda bisa melihat proses pengolahan susu sapi hingga menjadi produk-produk yang bisa dikonsumsi.

Tak hanya itu, ada juga berbagai macam aktivitas seru yang bisa anda lakukan disini.

Nah, berikut adalah informasi mengenai Lokasi dan Rute, Harga Tiket dan Jam Operasional, Aktifitas Seru di Wisata Cimory Semarang.

Wisata Cimory Semarang

Lokasi dan Rute

Lokasi Cimory Ungaran berada di Jl. Soekarno Hatta No.KM. 30, Begojuh, Jatijajar, Kec. Bergas, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah.

Untuk menuju ke wisata ini tidaklah sulit karena jalannya mudah di akses. Jika anda dari kota Semarang, anda bisa memilih jalan menuju arah Jogja - Solo tanpa melalui Tol. Setelah itu anda akan melewati RS Ken Saras. Di sisi timurnya anda bisa melihat bangunan CImory On The Valley.

Waktu perjalannya kurang lebih sekitar 45 menit dengan jarak sekitar 26 km saja.

Harga Tiket dan Jam Operasional

Harga tiket masuk Cimory Ungaran berbeda-beda, tergantung dari tempat yang ingin anda kunjungi. Nah, berikut adalah daftar harga tiket masuknya:

• Tiket Masuk Dairyland Rp, 15.000

• Tiket Masuk Minimania Rp. 25.000

• Tiket Masuk Dairy Farm Rp. 10.000

• Tiket Masuk Combo Rp. 35.000

• Tiket Masuk Cimory Dairy Tour Rp. 60.000

• Tiket Masuk Chocomory Rp. 75.000

Adapun beberapa aktivitas yang harus anda bayar jika ingin menikmatinya, seperti naik kuda poni dibanderol dengan harga Rp. 25.000 dan carrot feeding atau memberi makan domba dan kuda sebesar Rp. 10.000. Jam operasional Cimori Ungaran adalah mulai pukul 09.00 WIB hingga 20.00 WIB. Tempat ini buka setiap hari. Aktivitas Seru Aktivitas seru yang bisa anda lakukan di Cimory Ungaran atau Cimory On The Valley antara lain: • Tour wisata susu • Mengunjungi Minimania • Bermain bersama hewan di Dairyland • Menikmati kuliner di Dairy Resto • Berbelanja produk olahan Cimory Nah, itulah informasi mengenai Wisata Cimory Semarang.