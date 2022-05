MESKI dijuluki sebagai Kota Pelajar, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki daya tarik di sektor pariwisata dengan beragam destinasi, mulai dari destinasi wisata alam, budaya, kuliner hingga wisata belanja yang digemari oleh para wisatawan saat berkunjung ke kota ini.

Selain terdapat banyak tempat wisata, Yogyakarta juga dikenal dengan berbagai tempat penginapan yang nyaman, salah satunya adalah Next Hotel Yogyakarta. Hotel berbintang 3 yang dikembangkan oleh MNC Land secara resmi beroperasi pada Kamis, 19 Mei 2022.

Kehadiran Next Hotel Yogyakarta menambah portofolio bisnis hospitality yang dimiliki oleh MNC Land. General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma menyampaikan, Next Hotel Yogyakarta siap menyambut para wisatawan yang datang berkunjung untuk perjalanan bisnis ataupun liburan.

“Next Hotel Yogyakarta dapat menjadi pilihan Anda yang mencari tempat menginap dengan fasilitas dan layanan berstandar hotel berbintang, namun dengan biaya terjangaku. Selama masa opening, kami juga menawarkan promo dengan harga spesial opening yang bisa dinikmati”, ucap Yonas saat dihubungi beberapa waktu lalu.

Pada promo spesial opening, Next Hotel Yogyakarta memberikan beberapa pilihan paket, mulai dari paket menginap Rp388.000,- net hanya untuk kamar, serta paket menginap Rp450.000,- net sudah termasuk kamar dan sarapan. Promo ini berlaku mulai dari 19 Mei sampai 30 Juni 2022.

“Khusus pada 21 Mei 2022, kami memberikan penawaran paket menginap dengan harga spesial, mulai dari Rp 688.000,- net sudah termasuk kamar, sarapan, dan makan malam dengan pilihan wine, serta Anda juga dapat menikmati live music yang diselenggarakan pada tanggal tersebut,” ujarnya.

Next Hotel Yogyakarta sebagai hotel berbintang 3 ini terdiri dari 12 lantai dengan 127 kamar & suite dengan empat kategori, yakni kategori Superior, Deluxe, Executive, dan Suite. Dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas yang bisa kalian nikmati, seperti function room, meeting room, restoran, kafe, kolam renang, spa, dan terintegrasi dengan apartemen. Lokasi hotel ini juga strategis dekat dengan sejumlah tempat wisata populer, seperti wisata kuliner gudeg, wisata belanja Malioboro, Candi Ratu Boko, Kampung Wisata Taman Sari, Candi Prambanan, dan Wisata Keraton. Selain Next Hotel Yogyakarta, MNC Land yang merupakan bagian dari MNC Group ini memiliki sejumlah hotel & resor yang tersebar di Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Bali, di antaranya Park Hyatt Jakarta, Lido Lake Resort by MNC Hotel, Oakwood Hotel & Residence Surabaya, serta The Westin Resort Nusa Dua Bali. Untuk info lebih lengkap tentang Next Hotel Yogyakarta, hubungi 0811 1869 888 atau kunjungi www.nexthotel.id. Kalian juga bisa ikuti terus akun Instagram @next.hotel.id untuk mendapatkan berbagai penawaran menarik lainnya.