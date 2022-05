PT MNC Land Tbk (KPIG) terus mengembangkan propertinya. Terbaru, MNC Land memperkenalkan Next Hotel Yogyakarta yang mulai beroperasi hari ini di Yogyakarta. Seperti diketahui, Yogyakarta, yang memiliki beragam destinasi, baik alam, budaya, kuliner serta belanja membuat daerah ini menjadi salah satu tujuan favorit wisatawan.

Next Hotel Yogyakarta merupakan hotel berbintang 3 yang dikembangkan oleh MNC Land namun memiliki fasilitas yang akan memanjakan para pengunjungnya.

“Satu lagi persembahan PT MNC Land Tbk (KPIG) : Next Hotel Yogyakarta. Soft opening, Kamis, 19 Mei 2022,”ungkap Executive MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam laman Instagram miliknya, Kamis, 19 Mei 2022.

Kehadiran Next Hotel Yogyakarta menambah portofolio bisnis hospitality yang dimiliki oleh MNC Land. General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma menyampaikan, Next Hotel Yogyakarta siap menyambut para wisatawan yang datang berkunjung untuk perjalanan bisnis ataupun liburan.

Next Hotel Yogyakarta sebagai hotel berbintang 3 ini terdiri dari 12 lantai dengan 127 kamar dan suite dengan empat kategori, yakni kategori Superior, Deluxe, Executive, dan Suite. Dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas yang bisa kalian nikmati, seperti function room, meeting room, restoran, kafe, kolam renang, spa, dan terintegrasi dengan apartment.

Lokasi hotel ini juga strategis dekat dengan sejumlah tempat wisata populer, seperti kulineran gudeg, wisata belanja Malioboro, Candi Ratu Boko, Kampung Wisata Taman Sari, Candi Prambanan, dan Wisata Keraton.

Selain Next Hotel Yogyakarta, MNC Land memiliki sejumlah hotel & resort yang tersebar di Jakarta, Bogor, Surabaya, dan Bali, di antaranya Park Hyatt Jakarta, Lido Lake Resort by MNC Hotel, Oakwood Hotel & Residence Surabaya, serta The Westin Resort Nusa Dua Bali.

