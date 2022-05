WAKIL Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo salah satu cerminan wanita Indonesia yang berhasil dalam kehidupan pendidikan, karir maupun keluarga.

Tak ayal apabila ia pun kerap memberikan motivasi untuk para srikandi tanah air. Terbaru, Wamenparekraf Angela Tanoe mengajak perempuan Indonesia untuk senantiasa berinovasi dan beradaptasi dalam berkarya dan berkarier di dunia profesional saat menjadi pembicara dalam talkshow Fortune Indonesia Summit 2022 bertajuk "Women in The Workplace" di Hotel The Westin, Jakarta, Kamis 19 Mei 2022.

"Hal yang paling konstan dalam kehidupan adalah perubahan, jadi selama kita bisa beradaptasi, berkarya, dan memberikan yang terbaik ya lakukan saja,” pesan Angela.

Angela mengungkapkan di masa yang penuh perkembangan teknologi seperti saat ini, masyarakat khususnya kaum perempuan juga harus mampu beradaptasi dan mempelajari perkembangan yang ada di sekitarnya sehingga pengetahuan-pengetahuan baru tersebut bisa membantu dalam berkarya dan berkarier.

"Masih ada banyak hal yang harus terus kita pelajari. Jadi ya kita harus terus belajar dan kita harus punya tujuan hidup,” serunya.

Selain itu, wanita jebolan Universitas New South Wales Australia ini menuturkan bahwa dengan profesionalitas yang tinggi, kaum perempuan bisa melampaui rintangan-rintangan seperti pandangan masyarakat terhadap perempuan yang berkarier. "Kita bekerja secara profesional saja, jadi hambatan-hambatan tersebut bisa kita overcome kalau kita profesional," kata Angela. β€œNamun juga perlu ada kesadaran akan kesamaan hak bagi perempuan dan perlu keberpihakan terhadap perempuan apakah itu melalui fasilitas, atau kuantitas perempuan dalam organisasi tertentu.” tandasnya memungkasi.