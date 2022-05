KEHADIRAN Next Hotel Yogyakarta disambut antusias para wisatawan yang sedang berlibur di Yogyakarta. Sebab hotel ini bukan hanya memberikan pelayanan yang optimal dan fasilitas yang memadai, dari sisi hari juga sangat kompeteitif dan terjangkau,

Selain itu letaknya juga strategis berada di jalur utama Yogya-Solo, juga dekat dengan destinasi wisata, mall, kuliner dan tempat atraktif lainnya. Sehingga tidak mengherankan jika menjadi pilihan akomodasi saat berpergian di Yogyakarta, baik saat berlibur, bisnis dan perjalanan dinas.

Hal ini seperti yang diungkapkan tamu pertama hotel Next Hotel Yogyakarta, Dwinanta. Ia mengatakan memilih hotel ini, karena harga terjangkau dan fasilitasnya memadai.

Next Hotel Yogyakarta

Suasananya juga mendukung. Kamarnya menyediakan fasilitas yang dibutuhkan, seperti minibar, televisi dan lainnya.

“Harga yang bersahabat dengan fasilitas yang memadai ini, sangat cocok bagi backpacker liburan di Yogyakarta,” katanya.

Selain itu saat datang juga mendapat sambutan hangat. Mulai dari pintu kedatangan sampai menuju ke kamar. Dwinanta sendiri berasal dari Bandung, ke Yogyakarta untuk berlibur bersama keluarganya. Mengetahui hotel tersebut dari temannya.

“ Saya memilih hotel ini, karena dekat dengan obyek wisata, harga dam fasilitas bersahabat,” akunya.

Next Hotel Yogyakarta merupakan hotel berbintang 3 yang dikembangkan oleh MNC Land namun memiliki fasilitas yang akan memanjakan para pengunjungnya.

“Satu lagi persembahan PT MNC Land Tbk (KPIG) : Next Hotel Yogyakarta. Soft opening, Kamis, 19 Mei 2022,”ungkap Executive MNC Group Hary Tanoesoedibjo dalam laman Instagram miliknya.

Kehadiran Next Hotel Yogyakarta menambah portofolio bisnis hospitality yang dimiliki oleh MNC Land. General Manager Next Hotel Yogyakarta, Albert Yonas Kusuma menyampaikan, Next Hotel Yogyakarta siap menyambut para wisatawan yang datang berkunjung untuk perjalanan bisnis ataupun liburan.

Next Hotel Yogyakarta terdiri dari 12 lantai dengan 127 kamar dan suite dengan empat kategori, yakni kategori Superior, Deluxe, Executive, dan Suite. Dilengkapi juga dengan berbagai fasilitas yang bisa kalian nikmati, seperti function room, meeting room, restoran, kafe, kolam renang, spa, dan terintegrasi dengan apartment.