KISRUH soal tindak tanduk warga negara asing di Bali seolah tiada habisnya. Perilaku mereka kerap dianggap kontroversial hingga viral di media sosial. Kali ini seorang bule seksi yang diduga berasal dari Rusia, memamerkan tato Dewa Ganesha di bagian paha kanannya.

Tindakan itu pun mendadak viral setelah salah satu pengusaha dan desainer asal Bali, Niluh Djelantik menyoroti tato si bule tersebut yang menurutnya tidak pantas. Pandangan itu juga diperkuat oleh argumen dari sejumlah netizen yang melapor kepadanya.

Melalui postingan di Instagram belum lama ini, wanita yang juga penggiat media sosial itu memposting foto bule tersebut yang menggunakan bikini berwarna hitam, memakai kacamata, dan tengah membawa gelas minuman. Dalam foto itu, tampak jelas tato Dewa Ganesha yang terletak di bagian paha kanan si bule.

(Foto: Instagram/@niluhdjelantik)

Niluh lantas membagikan pandangannya yang disertai pula tangkapan layar dari pendapat netizen yang sepemikiran dengannya, yakni bahwa penggunaan tato Dewa Ganesha yang diletakkan di bagian paha adalah sesuatu yang kurang etis, mengingat makhluk mitologi yang punya kepala menyerupai gajah itu sangat disakralkan bagi para pemeluk agama Hindu di Bali.

"Dewa Ganesha adalah Dewa Ilmu Pengetahuan, putra dari Dewa Siwa dan Ibunya adalah Dewi Parwati yang merupakan bentuk lain dari Dewi Durga. Patung Dewa Ganesha sering kita temui di pintu masuk/pekarangan, dan masyarakat Hindu menghaturkan canang/sesajen setiap hari layaknya sanggah di rumah mereka," jelasnya.

"Kami tidak mabuk agama namun kami menghormati dewa-dewa yang kami puja. Menjadikan simbol Dewa Ganesha sebagai tato adalah sah saja. Jika dilukis diatas jidat kamu. Kalau kayak di foto ini sungguh tak pantas dan melukai hati umat Hindu," katanya.

Tak hanya memberikan argumentasi kontra, Niluh juga mencoba untuk memberikan solusi atas keberadaan polemik bule yang bikin tato Dewa Ganesha di paha tersebut, di mana wanita yang juga merupakan seorang seniman perancang busana ini memberikan pesan untuk para seniman rajah di Bali.

"Pesan ini masukan untuk artis tato di Bali memberikan edukasi pada calon pelanggannya. Kami hormati karya seni tapi tolong letakkan pada tempatnya. Cari makan di Bali ya belajar dan dalami adat dan budaya kami. Silakan protes. Mbok hormati. It takes two to tango ya. Ingat letakkan posisi kalian di posisi kami sebelum berlomba menghakimi. Suksma," tulisnya.

“Saran Mbok Niluh kepada artis tato terutama di Bali, Mbok paham kalian adalah artis seni. Mbok mohon gali informasi sebelum menerima orderan customer, cari tahu apa makna tato yang mereka minta dan jelaskan kepada mereka," tuturnya.