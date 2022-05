LONDON sangat terkenal. Ibu Kota Inggris ini salah satu destinasi favorit wisatawan dunia. Spot-spot menarik di London juga kerap tampil dalam film-film Hollywood.

Bagi pencinta wisata kota dan sejarah, bertandang ke London salah satu hal wajib. Sebab London memiliki bangunan sejarah yang menarik untuk dikulik. Tidak hanya itu, bangunan-bangunan tersebut juga sering digunakan sebagai lokasi syuting beberapa film terlaris lho.

Kalau Anda penggemar film barat, pasti tertarik untuk mengunjungi destinasi-destinasi wisata yang pernah dijadikan untuk lokasi syuting film.

Kali ini Okezone akan merangkum destinasi wisata di London yang jadi lokasi syuting film, seperti dirangkum dari laman Instagram @peponitravel :

1. Baker Street

Di beberapa film, alamat 221b sangat populer di dunia. Alamat ini sebenarnya fiksi dari rumah Sherlock Holmes yang ditulis oleh Doyle. Kawasan ini dijadikan sebagai Museum Sherlock Holmes yang secara gambaran dijelaskan dengan detail di novelnya. Di Baker Street juga terdapat patung Holmes.

2. Tower Bridge

Tower Bridge merupakan jembatan ikonik yang ada di Inggris. Beberapa film juga banyak mengambil shoot jembatan ini. Film seperti Spiderman dan Mary Poppins mengambil beberapa adegan di tempat ini. Berada di River Thames, Tower Bridge juga pernah dijadikan sebagai latar film James Bond.

3. Leadenhall Market

Kalau Anda mengikuti film Harry Potter dari awal, pasti tidak asing dengan lokasi ini. Di film, tempat ini dijadikan sebagai tempat belanja sihir bernama Diagon Alley.

Leadenhall Market, London (Instagram @leadenhallmarket)

Selain itu, di film Johnny English Reborn Leadenhall Market digunakan oleh Rowan Atkinson saat melakukan adegan menyetir.

4. British Museum

Bagi Anda yang suka wisata sejarah, mengunjungi British Museum salah satu hal yang wajib. Museum ini paling tertua di London. Beberapa film seperti Wonder Woman, Night at the Museum: Secret the Tomb, Justice League, hingga The Mummy Returns pernah menggunakan museum ini sebagai lokasi syuting.

5. Savile Row Tailors Savile Row Tailors juga lokasi yang tak asing dalam sebuah film. Salah satunya adalah film The Kingsman, lokasi ini digunakan sebagai tempat bertemunya para agen Kingsman. Kalau di film tersebut, tempat ini bernama Huntsman & Sons. 6. Notting Hill Kalau kamu pernah nonton film Notting Hill, pasti tidak asing dengan lokasi ini. Tempat ini memiliki nama yang sama dengan judul film yang dimainkan oleh Julia Roberts. Berlokasi di London Barat, Anda bisa menikmati berbagai bangunan warna-warni yang begitu cantik. Di tempat ini juga terdapat pasar antik yang bisa dijelajahi. 7. Westminster Westminster memiliki beberapa lokasi wisata yang menarik untuk dikunjungi dan sangat ikonik. Misalnya saja jam Big Ben, London Eye, jembatan, dan gedung apartemen. Banyak film barat yang mengambil latar lokasi di tempat ini. Seperti Mission impossible: Rogue Nation, Dr Who, James Bond: Spectre, hingga 121 Dalmations.