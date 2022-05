BARU-baru ini, Banyuwangi ramai diperbincangkan masyarakat. Pasalnya, beberapa pihak menyebut bahwa Banyuwangi merupakan tempat terjadinya kisah KKN di Desa Penari. Meski terlihat mistis, namun sesungguhnya Banyuwangi punya keindahan alam yang luas. Bahkan, beberapa wilayahnya kerap dijadikan sebagai lokasi wisata.

Nah, dilansir dari berbagai sumber pada Selasa (24/5/2022), berikut adalah 7 tempat wisata di Banyuwangi yang punya keindahan alam menakjubkan sehingga sangat cocok untuk dijadikan sebagai lokasi foto Instagramable.

De Jawatan

De Djawatan adalah hutan mini seluas empat hektare di Kabupaten Banyuwangi yang memiliki koleksi trembesi berusia lebih dari 100 tahun. Selintas, hutan dengan kanopi alami beserta efipit dan siluet indah sinar mentari karya Sang Pencipta mirip dengan penggambaran hutan pada film layar lebar The Lords of The Rings. Karenanya, tak sedikit pengunjung yang datang untuk sekedar berfoto-foto.

Green Bay

Teluk Hijau Banyuwangi yang dikenal pula dengan nama teluk ijo ataupun Green Bay Banyuwangi, merupakan salah satu tempat wisata di Banyuwangi yang masih perawan. Green Bay dikenal dengan keindahannya yang masih alami sekali, dan juga pemandangan pantai dengan balutan pasir yang indah. Dengan pasir putih yang bersih, Anda seperti sedang berwisata di pantai Lombok dan Bali.

Pantai Batu

Pantai ini dinamakan batu karena pesisir pantainya bukan ditutupi pasir putih nan lembut, melainkan hampir seluruhnya ditutupi oleh bebatuan yang bersih. Susunan bebatuan di Pantai Batu ini seperti sudah ditata secara rapi. Padahal, bebatuan tersebut tersusun secara alami. Dengan karakteristik pantai selatan yang memiliki ombak besar, deburan ombak yang menghantam bebatuan di sana sering kali menimbulkan suara yang khas. Dan jika Anda jeli memandang, beberapa bebatuan di sana ada yang berwarna hijau atau merah.

Pantai Watu Dodol

Karakteristik unik dari Pantai Watu Dodol adalah pantainya yang tidak berpasir, melainkan dipenuhi bebatuan koral dan karang. Meski demikian, air di Pantai Watu Dodol masih sangat jernih dan memiliki panorama pemandangan alam yang sangat menawan. Menariknya, di pantai ini terdapat dekorasi patung penari Gandrung yang berada di atas bangunan. Sambil memegang kipas, penari ini seolah-olah sedang meliuk-liukan badannya memperlihatkan kelihaiannya menari dan memberikan salam selamat datang kepada pengunjung pantai.

Pulau Menjangan Pulau Menjangan merupakan sebuah pulau yang masih sangat alami dan lengkap dengan spot diving yang sangat amazing. Pulau Menjangan merupakan bagian kecil dari surga tersembunyi yang tidak berpenghuni. Pulau ini terletak beberapa kilometer dari pantai Bali. Pantai Bama Pantai Bama, selain dikenal sebagai pantai dengan air jernih dan hamparan pasirnya yang putih, ternyata juga menjadi habitat bagi sekawanan hewan liar, seperti kera dan berbagai burung langka endemik Jawa Timur. Keunikan Pantai Bama yang lain adalah lokasinya yang dikelilingi oleh tumbuhan mangrove. Berjalan ke barat menyusuri jalan setapak, pengunjung bisa menyaksikan eksotika tumbuhan mangrove dari dekat dengan menyusuri jembatan pandang. Ujung jembatan pandang yang teduh kerap menjadi lokasi bagi para pengunjung pantai yang ingin melakukan aktivitas memancing. Kawah Ijen Kawah Ijen merupakan kawah asam pada bagian puncak Gunung Ijen dengan danau yang memiliki kedalaman 200 meter serta luas kawah hingga 5.466 hektar. Salah satu kegiatan favorit wisatawan saat berkunjung ke sana adalah menikmati blue fire. Blue fire merupakan fenomena alam yang sangat langka. Disebut blue fire karena kamu bisa melihat api biru dan fenomena ini hanya dapat kamu lihat di Indonesia juga Islandia. Blue fire muncul sebagai reaksi gas dari gunung belerang dan bercampur oksigen sehingga terbentuklah lidah api biru. Para pengunjung dapat melihat blue fire di Kawah Ijen tepatnya pada saat musim kemarau, yaitu bulan Juli sampai September. Pada waktu tersebut, api biru tampak lebih besar dan jelas.