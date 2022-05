PLESIRAN ke Semarang? Jangan lupa mencoba tempat sarapan di Semarang yang menggoda selera.Â

Semarang termasuk salah satu kota besar di Pulau Jawa yang memiliki banyak wisata. Mulai dari wisata alam, wisata kuliner hingga wisata sejarah.

Saat berkunjung ke ibukota Jawa Tengah ini jangan lupa untuk mencicipi kuliner yang ada terutama kuliner paginya. Pasalnya, kuliner pagi di Semarang terkenal lezat dan memiliki harga yang terjangkau.

Lantas, tempat sarapan mana saja yang ada di Semarang yang wajib untuk dikunjungi? Untuk lebih jelasnya, simak ulasan berikut ini.

Kedai Beringin

Kamu dan keluarga sedang mencari sarapan pagi saat di Semarang? Kamu bisa mengunjungi Kedai Beringin. Tempat sarapan ini memiliki area yang luas, sehingga sangat cocok untuk berkumpul bersama keluarga.

Di tempat sarapan ini terdapat berbagai macam menu sarapan yang sudah disediakan. Mulai dari nasi goreng oriental, nasi hainan hingga dimsum celery asam. Tempat Sarapan pagi di Semarang yang berlokasi di Jalan Iman Bonjol, NO. 114, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah ini harganya cukup terjangkau mulai dari Rp 20.000.

Warung Pecel Bu Sumo

Ingin merasakan sarapan pagi dengan menu pecel dalam porsi yang banyak? Tenang saja, di Semarang ada tempat sarapan yang bisa menjadi pilihan tepat, yakni di Warung Pecel Bu Sumo.

Harga pecel di sini cukup terjangkau sekitar Rp 8.000 saja. Kamu juga bisa memilih berbagai macam lauk yang tersedia seperti tempe goreng, tahu, gotreg, semur telur, dan beragam jeroan. Bagi kamu yang suka rempeyek, di sini juga tersedia berbagai rempeyek untuk menemani santapan pecel, mulai dari rempeyek kacang tanah hingga teri.

Tertarik berkunjung? Untuk berkunjung kamu bisa datang ke jalan Kyai Saleh Nomor 10, Mugassari, Semarang Selatan.

Nasi Kebuli Ibu Aminah

Bosan dengan menu sarapan itu-itu saja? Kamu bisa mencoba sensasi sarapan ala Timur Tengah di Nasi Kebuli Ibu Aminah. Tempat sarapan yang satu ini sudah cukup legendaris di wilayah Semarang bahkan sudah berdiri sejak 14 tahun yang lalu.

Nasi kebuli di sini terkenal sangat lezat dengan tambahan daging kambing semur yang meresap bumbunya. Harganya pun cukup terjangkau sekitar Rp 16.000.

Hanya saja tempat sarapan ini cukup antre sehingga kamu yang berasal dari luar kota disarankan untuk memesan terlebih dahulu melalui telepon atau WhatsApp. Warung ini terletak di Jalan Petek No. 76, Dadapsari, Kecamatan Semarang Utara.

Kedai Kahatkene

Sedang mencari tempat sarapan murah di Semarang?Jangan khawatir, kamu bisa menemukan menu sarapan dengan harga murah di Kedai Kahatkene. Kedai yang berlokasi di jalan Tirto Agung, No. 28, Pedalangan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang ini dibandrol dengan harga mahasiswa.

Menu yang ditawarkan pun cukup beragam mulai dari makanan berat, kudapan, dessert hingga beragam minuman. Menu favorit di sini adalah nasi goreng dan rice bowl. Jangan salah nasi goreng di sini memiliki varian yang cukup banyak. Mulai dari nasi goreng rendang, nasi goreng jeruk nipis hingga nasi goreng thailand.

Mie Kopyok Pak Dhuwur

Ingin sarapan dengan kuliner khas Semarang? Kamu bisa berkunjung di Mie Kopyok Pak Dhuwur. Ya, mie kopyok adalah salah satu makanan khas di Semarang yang terkenal lezat.

Menu sarapan ini perpaduan dari mie dengan campuran tetelan daging, tahu dengan taburan kerupuk gendar di atasnya. Lokasi mie kopyok ini ada di Jalan Tanjung No. 18 A, Kecamatan Semarang Tengah.

Warung Asem-Asem Koh Liem

Ingin mencari tempat sarapan yang legendaris di Semarang? Kamu bisa berkunjung di Warung Asem-Asem Koh Liem. Warung ini termasuk salah satu tempat sarapan yang legendaris lantaran rasanya tidak pernah berubah dari dulu.

Kuliner yang ada di Jalan Karang Anyar Nomor 28- C4, Gabahan, Semarang Tengah ini sangat cocok bagi kamu yang menginginkan menu asem-asem daging maupun bandeng. Di sini juga tersedia beberapa makanan lain seperti ayam goreng mentega, kodok goreng

Soto Selan

Ingin menikmati menu sarapan berkuah hangat di Semarang? Coba makan Soto Selan sebagai pilihan sarapan pagi.

Harga satu mangkuknya juga dibanderol cukup murah yakni Rp 5.000 saja. Untuk menikmati kuliner ini kamu bisa mengunjunginya di jalan Depok, No. 36D, Kecamatan Semarang Tengah.mentega.

Nasi Ayam Kemuning Mbak Jum

Ingin merasakan nikmatnya nasi ayam kemuning di Semarang? Kamu bisa mencoba Nasi Ayam Kemuning Mbak Jum. Di sini sarapan kamu akan terasa lebih nikmat dengan adanya daging ayam yang empuk dengan bumbunya.

Selain daging ayam, ada pula menu lain seperti gudeg krecek pedas, sate, dan lontong sayur. Untuk harganya juga bervariasi mulai dari Rp 10.000 per porsi untuk minuman juga masih murah antara Rp 2000 hingga 4000 per gelas. Lokasinya terletak di jalan Puri Anjasmoro Raya Blok B1 No. 23, Tawangmas, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang.

Nasi Pindang Kudus dan Soto Sapi Gajah Mada

Selain nasi ayam kemuning di Semarang juga ada menu sarapan nasi pindang. Nasi pindang terkenal adalah Nasi Pindang Kudus. Nasi pindang ini memiliki cita rasa yang gurih dengan perpaduan sayur nangkaa.

Tak hanya rasanya yang lezat, harganya pun sangat terjangkau dipatok sekitar Rp 12.000. Lokasinya di Jalan MH Thamrin No.40, Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah.

Nasi Ayam Bu Nyoto

Pecinta nasi ayam wajib mencoba menu sarapan ala Semarang di Nasi Ayam Bu Nyoto. Lokasinya terletak di Jalan Mayjen MT Haryono, Peterongan, Kecamatan Semarang Selatan.

Kuliner yang satu ini sudah cukup legendaris di kota Semarang dan sudah berdiri sejak tahun 1970-an. Umumnya makanan di sini dihidangkan dengan pincuk daun pisang sehingga membuat menu sarapan di sini terasa lebih nikmat.