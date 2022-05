HONEYMOON atau bulan madu jadi salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pasangan yang sudah menikah. Saat bulan madu mereka banyak menghabiskan waktu berdua untuk menciptakan momen kasih sayang sebagai suami istri.

Para pasangan dari jauh-jauh hari sudah menyiapkan destinasi terbaik untuk menikmati bulan madu. Di Indonesia sendiri, banyak tempat yang bisa Anda dan pasangan kunjungi untuk menghabiskan momen bulan madu. Salah satunya adalah Bali.

Ya, Pulau Dewata itu memang terkenal dengan keindahan alamnya yang luar biasa. Selain itu Bali juga dikenal dengan suasananya yang magis dan romantis sehingga cocok untuk menikmati bulan madu.

Saat bulan madu, jangan lupa untuk menyiapkan penginapan terbaik. Di Bali sendiri ada banyak pilihan penginapan, mulai dari hotel hingga vila. Nah kali ini MNC Portal Indonesia akan merangkum daftar vila terbaik di Bali untuk honeymoon.

Apa saja yah? Berikut ulasannya seperti dirangkum dari berbagai sumber.

1. Ulu Segara Luxury Suites & Villa

Ulu Segara Luxury Suites & Villa berada di Nusa Dua dengan pemandangan pantai yang begitu indah.

Penginapan ini memiliki villa dan juga hotel. Bila Anda memilih villa, ada paket romantic honeymoon yang bisa dinikmati. Di sana Anda dan pasangan bisa makan malam romantis di pinggir pantai.

2. Taman Sari Bali Villas Kerobokan

Kalau Anda dan pasangan suka dengan nuansa yang private, Taman Sari Bali Villas Kerobokan bisa jadi pilihan. Berlokasi di Jalan Taman Sari, Kerobokan, vila ini menyediakan private pool sehingga Anda dan pasangan bisa menghabiskan waktu berdua.

Selain itu, di dalam kamarnya juga terdapat fasilitas nonton film streaming. Bila ingin mendapatkan nuansa yang makin romantis, Anda juga bisa request untuk dibuatkan hiasan bunga di kolam renang.

3. Amarea Ubud

Bagi Anda yang senang dengan desain interior yang instagramable, Amarea Resort Ubud bisa jadi pilihan. Tempat ini memiliki desain yang mewakili Bali Art Museum yang kontemporer.

Amarea memiliki konsep Balinese dan modern yang minimalis namun tetap terasa homey. Selain itu, tempat ini juga dilengkapi dengan bathtub di room type Suite, Cottage, dan juga Two Bedroom Forest View Villa.

Bagi Anda yang suka dengan suasana private, ada Two Bedroom Forest View Villa dengan kolam renang pribadi. Bagi Anda dan pasangan yang ingin berolahraga selama menginap di sini, Amarea Ubud menyediakan yoga venue yang bisa memberi ketenangan.

Tempat ini berlokasi di Jalan Sawah Indah Gang Amarea No.8, Peliatan, Kecamatan Ubud, Gianyar, Bali.

Marketing Branding Manager Ini Vie Hospitality, Gratika Ekawati mengatakan selain menyuguhkan berbagai keeksotisan yang menawan di dalam resortnya, tempat ini juga memiliki lokasi yang strategis dan dekat dengan destinasi wisata di sekitarnya.

Tempat ini juga menawarkan Romantic Staycation Package yang manis dan romantis. Tentunya dilengkapi dengan fasilitas Candle Light Dinner cantiknya membuat nuansa romantis semakin menggelora di Ubud.

4. Astera Villa Seminyak

Selanjutnya ada Astera Villa Seminyak. Astera Villa Seminyak masih masuk dalam bagian dari Vie Hospitality. Berlokasi di Jalan Sri Rejeki No.88x Seminyak, tempat ini memiliki konsep yang elegan.

Ada banyak pengalaman seru yang bisa Anda dan pasangan nikmati. Selain konsepnya instagramable, villa ini menyuguhkan One Bedroom Villa dengan private pool terpanjang.

“Kita juga punya bathtub outdoor yang sensual membuat siapapun yang staycation di sini mempunyai experience yang romantis,” jelas Gratika.

Setiap unit villa nya dilengkapi dengan kamar tidur yang sangat luas dan nyaman, smart LED TV, Alexa, serta minibar.

Bagi para Anda yang ingin merayakan honeymoon di sini, tersedia Honeymoon Package, para tamu juga dapat memesan Paket Celebration yang lengkap dengan spesial wording on the bed sampai dengan flower decoration in the outdoor bathtub, sangat cocok untuk merayakan hari bahagia bersama pasangan.

5. Jay’s Villa Umalas

Jay’s Villa Umalas memiliki layanan honeymoon yang terdiri dari private pool, sarapan, hingga dinner romantis di Pantai Jimbaran. Villa yang berlokasi di Seminyak ini juga dengan tempat wisata seperti Pura Uluwatu dan Pantai Pandawa.

6. The Royal Villa Canggu

The Royal Villa Canggu memiliki konsep rumah skandinavia yang begitu mewah dan minimalis. Gaya villa yang modern juga bisa jadi lokasi spot foto. Berlokasi dekat Pantai Canggu, Anda dan pasangan juga bisa menikmati sunset dipinggir pantai.

7. Kriyamaha Villa Legian

Terakhir adalah Kriyamaha Villa Legian. Bagi Anda yang ingin menikmati bulan madu, tempat ini memiliki fasilitas Candlelight Dinner yang romantis.

Bagian private pool-nya juga bisa Anda request untuk diberi hiasan bunga hingga ke bagian bedroom-nya. Dengan begitu nuansa bulan madu makin terasa romantis.