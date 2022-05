MELAKUKAN check in pesawat lebih awal itu memiliki keuntungan tersendiri bagi traveler loh. Untuk itu, traveler disarankan untuk melakukan check in online jika layanan itu tersedia.

Melansir Travel and Leisure, berikut daftar keuntungan yang didapatkan konsumen ketika check in lebih awal.

1. Dapat tempat duduk terbaik

Pendiri Scott's Cheap Flights dan penulis Take More Vacations, Scott Keyes menjelaskan, check in lebih awal memberikan penumpang lebih banyak peluang untuk mendapatkan posisi tempat duduk terbaik. Sebab, sejumlah maskapai penerbangan menetapkan kursi berdasarkan siapa penumpang yang lebih dulu check in.

Misalnya saja maskapai Southwest Airlines. Bahkan, jika penumpang check in lima atau sepuluh menit saat layanan check in online dibuka (24 jam sebelum penerbangan), kemungkinan mereka akan mendapatkan kursi dalam grup B atau C.

Sebaliknya, penumpang yang check in lebih awal mendapatkan kursi terbaik, seperti dekat jendela.

β€œYang berarti peluang kamu tidak bagus, untuk duduk bersama dalam kelompok dan mendapatkan kursi di lorong atau jendela. Terutama jika itu adalah penerbangan yang penuh sesak,” papar Scott Keyes.

Untuk itu, setiap kali Keyes terbang menggunakan Southwest Airlines, maka ia akan menyetel alarm atau pengingat kalender. Jadi, ketika layanan check in sudah dibuka, dia bergegas memasukkan data penerbangan.

Berdasarkan informasi dari USA Today, penumpang yang melakukan check in di bandara berpeluang mendapatkan kursi sisa. Kerap kali, posisi sisa kursi tersebut merupakan lokasi yang paling tidak diinginkan penumpang di pesawat.

Namun, perlu diingat bahwa masih ada kemungkinan kursi yang kamu dapat saat check in online dapat berubah setelah tiba di bandara. Perubahan tempat duduk akan dilakukan jika maskapai perlu memindahkan penumpang lain karena alasan tertentu.

2. Antisipasi terlambat kedatangan di bandara

Alasan lainnya check in online lebih awal adalah mengantisipasi keterlambatan kedatangan di bandara. Sebab, sejumlah maskapai membatasi waktu check in sebelum keberangkan.

3. Tak perlu antre Mengutip USA Today, check in online lebih awal lebih menguntungkan penumpang karena tak perlu antre di loket tiket bandara, seperti dikutip dari USA Today. Pada jam-jam penerbangan sibuk, antrean itu menjadi lebih panjang sehingga membuang waktu kamu. Jika sudah check in lebih awal, kamu tinggal mencetak boarding pass pada mesin cetak yang tersedia di bandara tanpa harus mengantre lagi. 4. Pemeriksaan keamanan lebih cepat Apabila kamu sudah check in online lebih awal, maka proses pemeriksaan keamanan juga berlangsung lebih cepat. Sebab, proses pemerikasaan keamanan juga membutuhkan waktu. Jadi, semakin cepat kamu melewati proses ini, maka kamu akan bisa segera duduk di kursi pesawat. (nia)