CAFE Instagramable di Bandung bisa jadi pilihanmu untuk healing bersama bestie di akhir pekan.Â

Bandung yang dijuluki Kota Kembang ternyata memiliki segudang kafe yang bikin betah untuk bersantai dan nongkrong. Mulai dari desainnya yang unik hingga elegan.

Berikut di antara kafe instagramable yang asyik banget dan bikin betah nongkrong.

Berikut cafe instagramable di Bandung yang dirangkum Okezone:

1. Gorjeus

Kafe yang kekinian ini memiliki lokasi yang sangat strategis, yaitu di Jalan Cihampelas, Bandung. Di setiap sudut kafe memiliki spot foto yang mampu memenuhi feed Instagram Anda. Dengan harga yang terjangkau serta makanan yang enak menjadi pelengkap di kafe ini Perlu Anda ketahui Kafe Gorjeus buka dari pukul 10.00 - 23.00 WIB.

2.Picknick Cafe

Kafe unik dan anti mainstream berikutnya adalah Picknick. Berbeda dari kebanyakan kafe di Bandung, Picknick Cafe menawarkan aktivitas piknik di rooftop dengan menghadirkan suasana ceria dan seru. Pemandangan Kota Bandung pun terlihat dari ketinggian lho Okezoners.

Ada satu spot menarik menjadi ikon tempat ini yaitu minibus miring yang membuat antre wisatawan jika ingin foto di spot ini. Nuansa kafe berwarna pastel yang akan menambah kecantikan pose kamu Okezoners. Berada di Jalan Pasir Kaliki Nomor 175, Pasir Kaliki, Cicendo, Bandung. Untuk soal pelayanan, kafe ini patut diacungi jempol.

3.Chingu Cafe

Kamu penyuka Korea? kafe yang satu ini cocok banget dikunjungi. Spot-spot instagramable yang berasa bikin kamu lagi di Korea enggak akan mungkin bisa dilupakan. Selain itu, suasana di sini sangat nyaman dan semua makanan korea pun ada di Chingu Cafe.Di sini pun pengunjung akan disuguhkan musik-musik idol negeri Ginseng tersebut lho Okezoners. Letak kafe ini pun terbilang strategis yaitu di Jalan Sawunggaling Nomor 10, Tamansari, Kecmatan Bandung Wetan, Kota Bandung.

4.One Eighty Coffee and Music

Berada di Jalan Ganesa Nomor 3, Lb. Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, kafe ini memiliki desain unik dan sangat menarik pengunjung. Di sini, pengunjung bisa makan sambil menikmati live music dan mencelupkan kaki ke dalam kolam yang dangkal.

One Eighty Coffee and Music juga cocok untuk kamu yang ingin nongkrong sambil mengerjakan tugas bareng teman-teman, karena di lantai dua suasana lebih tenang dan sunyi tapi tetap bisa juga lho untuk kamu berselca ria.

Makanan yang ditawarkan kafe ini lebih ke barat-baratan seperti pizza dan pasta, rasanya pun lezat dan harganya pas di kantong.

5.Please Please Please Cafe and Resto

Ingin menikmati makanan lezat juga spot foto yang elegan? Kamu bisa datang ke Please Please Please Cafe And Resto yang berlokasi di Jalan Progo Nomor 37, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.Suasana di tempat ini sangat cocok untuk kamu yang gemar hunting foto lho Okezoners. Selain itu, kafe ini memiliki ciri khas sendiri yaitu papan skateboard yang bertuliskan please serta tulisan bahasa asing di dekat pintu masuk menjadi spot favorit pengunjung.