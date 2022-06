SEBUAH video merekam suasana mencekam dalam kabin pesawat Garuda Indonesia GA 608 rute Makassar-Palu.

Pesawat itu mengalami turbulensi cukup keras pada Minggu, 29 Mei 2022 lalu. Terdengar suara jeritan histeris disertai kalimat Allahuakbar pada video sekitar 55 detik itu.

Pada keterangan video yang diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo, disebutkan bahwa pada tanggal 29 Mei 2022, pesawat GA 608 dari Makassar, Sulawesi Selatan melakukan penerbangan ke Palu, Sulawesi Tengah pukul 14.45 Wita. Pesawat tersebut hendak mendarat di Bandara Mutiara Sis Aljufri, Palu.

Akan tetapi saat ban pesawat hampir menyentuh landasan pacu, tiba-tiba pilot memutuskan untuk batal mendarat atau landing. Pesawat lalu naik kembali dan berbelok ke kanan.

Pesawat kemudian mengalami turbulensi keras hingga membuat penumpang menangis dan teriak histeris ketakutan.

Suasana kian berubah mencekam kala terdengar suara anak kecil histeris. Usut punya usut pesawat gagal landing akibat angin puting beliung.

Beruntung, pesawat berhasil mendarat dengan selamat meski harus delay 20 menit yakni sekira pukul 15.10 Wita.

Video tersebut lantas menuai banyak komentar warganet yang kebanyakan memuji kerja keras pilot mendaratkan pesawat itu.

(Foto: Instagram/@ikapratiwles)

"Appreciate for the pilot👏," tulis pemilik akun @rifki.rad****.

"Respect to the Pilot n Copilot... Bravo 👏👏👏," timpal @willyr****.

"Jam terbang pilot berbicara di sini.. Alhamdulillah selamat.. keren pak pilot," puji @aden_achm****.